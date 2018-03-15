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Büyükelçi Yıldız'ın Musul ziyareti

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.03.2018 22:41 | Son Güncelleme

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Yıldız, TİKA VE AFAD temsilcilerinden oluşan ortak heyetle Musul'u ziyaret ederek çeşitli temaslarda bulundu - Büyükelçi Yıldız: "Musul'un en önemli ihtiyaçlarından biri Musul'u İstanbul'a, Bağdat'a ve dünyaya bağlayacak olan havalimanıdır"

MUSUL (AA) - Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) temsilcilerinden oluşan ortak heyetle Musul kentini ziyaret etti.

Yıldız ve beraberindeki heyet, ziyaret kapsamında önce Musul Valisi Nevfel Sultan Hamadi ile makamında bir araya gelerek, kentin yeniden inşası ve gelişmeler hakkında bilgi aldı.

Valilikteki temaslarının ardından Yıldız, terör örgütü DEAŞ ile yaşanan çatışmalardan dolayı büyük yıkıma maruz kalan Musul Üniversitesi kampüsüne gitti. Büyükelçi Yıldız burada TİKA'nın yapımını üstlendiği kampüsün su ve elektrik altyapısı onarımını yerinde inceledi ve üniversite öğrencileriyle sohbet etti.

Ardından, ağır tahribatın meydana geldiği Musul Havalimanı'na geçen Yıldız, buranın yeniden inşasının önemi hakkında gazetecilere şunları söyledi:

"Musul'un en önemli ihtiyaçlarından biri Musul'u İstanbul'a, Bağdat'a ve dünyaya bağlayacak olan havalimanıdır. Türk Hava Yolları'nın bir gün buraya indiğini görmek hem bizim için hem de Musullular için büyük bir mutluluk olacaktır diye düşünüyorum. Burası, Türkiye'nin çok yakından ilgileneceği bir yer, biz de gelip ihtiyaçların neler olduğunu yerinde görmek istedik."

Yıldız, Musulluların en çok Türkiye'den beklentilerinin olduğunu ve Türkiye devletinin de bu teveccühe karşılık verebilecek büyüklükte bir ülke olduğunu vurguladı.

Kent merkezinde hastaneler başta olmak üzere diğer başka yerleri de gezdiğini aktaran Yıldız, "Bu coğrafya, Türkmenelisi, Türkiye'ye yakınlığı ile çok özel bir coğrafya. Dolayısıyla burada çok daha özenle ve kararlılıkla hareket etmemiz gerekir. Ankara'dan aldığımız o kararlılığı sergilemek üzere geldik. Onu da burada Musullu makamlara net bir şekilde aktarmaya gayret ediyoruz." dedi.

Büyükelçi Yıldız, Reşidiye Mahallesi'ndeki Türkmenler tarafından düzenlenen bir etkinliğe katılarak buradaki vatandaşlarla bir araya geldikten sonra Musul'dan ayrıldı.

Yıldız ve beraberindeki heyet dün de Türkmen nüfusun yoğun olduğu Musul'a bağlı Telafer ilçesini ziyaret etmişti.

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ırak Musul Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız

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