Büyükelçi Yurdakul öğrenci evinde iftar yaptı

İSLAMBAD (AA) - Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi İhsan Mustafa Yurdakul, Pakistan Mezunları ve Mensupları Derneğinin (PAMDER) evinde kalan Türk öğrencilerle iftar yaptı.

İslamabad'ın G-11 bölgesindeki evde yapılan iftara, Yurdakul'un yanı sıra Uluslararası İslam Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Muhammed Munir ile 2010 Uluslararası Kardeşlik Örgütü (IBO) Başkanı ve PAMDER Pakistan Temsilcisi Halit Uğurlu da katıldı.

Uğurlu, evde 5'i Uluslararası İslam Üniversitesi'nde okuyan, 5'i de yabancı dil eğitimi alan 10 öğrenci kaldığını, her sene IBO ve PAMDER aracılığıyla yeni öğrencileri Pakistan'a getirdiklerini söyledi.

Büyükelçi Yurdakul, ramazan ayı boyunca yapılan davetlere katılmaya çalıştığını belirterek, önceliğinin yardım kuruluşları ve STK'lar olduğunu kaydetti.

