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Büyükelçi Yurdakul öğrenci evinde iftar yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.05.2018 19:24 | Son Güncelleme

Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi İhsan Mustafa Yurdakul, Türk öğrenci evinde iftara katıldı

İSLAMBAD (AA) - Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi İhsan Mustafa Yurdakul, Pakistan Mezunları ve Mensupları Derneğinin (PAMDER) evinde kalan Türk öğrencilerle iftar yaptı.

İslamabad'ın G-11 bölgesindeki evde yapılan iftara, Yurdakul'un yanı sıra Uluslararası İslam Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Muhammed Munir ile 2010 Uluslararası Kardeşlik Örgütü (IBO) Başkanı ve PAMDER Pakistan Temsilcisi Halit Uğurlu da katıldı.

Uğurlu, evde 5'i Uluslararası İslam Üniversitesi'nde okuyan, 5'i de yabancı dil eğitimi alan 10 öğrenci kaldığını, her sene IBO ve PAMDER aracılığıyla yeni öğrencileri Pakistan'a getirdiklerini söyledi.

Büyükelçi Yurdakul, ramazan ayı boyunca yapılan davetlere katılmaya çalıştığını belirterek, önceliğinin yardım kuruluşları ve STK'lar olduğunu kaydetti.

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İslamabad İslamabad Büyükelçisi İhsan Mustafa Yurdakul Pakistan Pakistan Mezunları ve Mensupları Derneği

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