Büyükelçiler AA’nın 98. yılını kutladı

BERLİN/MELBOURNE/CAKARTA (AA) - Dünyanın farklı ülkelerinde görev yapan Türk büyükelçiler, Anadolu Ajansı’nın (AA) 98. kuruluş yıl dönümünü kutladı. Büyükelçiler tarafından yapılan açıklamalarda veya yayınlanan mesajlarda AA'nın ulusal ve uluslararası boyuttaki önemine vurgu yapılarak, yurt içinde ve yurt dışında özveriyle görev yapan tüm AA çalışanları tebrik edildi. Türkiye’nin Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın, ''Anadolu Ajansı, verdiği haber ve görüntülerle dış temsilciliklerimiz için de vazgeçilmez bir kaynak teşkil etmektedir'.' dedi. Aydın yaptığı açıklamada, Türk milletinin milli mücadelesi sırasında haklı davasını dünyaya duyurmak maksadıyla 6 Nisan 1920 tarihinde Gazi Mustafa Kemal tarafından kurulan Anadolu Ajansı'nın, aradan geçen süre içerisinde güçlenerek bugün yurt dışındaki yaygın büro ağıyla Türk ve dünya kamuoyu için önemli bir haber ve bilgi kaynağı haline geldiğini belirtti. İletişim teknolojilerinde devrim niteliğindeki gelişmelerle birlikte doğru ve yansız haberciliğin her zamankinden daha fazla önem kazandığına dikkati çeken Aydın, ''Bu bağlamda, Anadolu Ajansı ülkemizde yaşanan gelişmelerin Alman kamuoyuna doğru ve tarafsız şekilde aktarılmasında ve Almanya’da yaşayan Türklerle ilgili haberlerin duyurulmasında da önemli bir rol oynamakta ve bu anlamda Almanya ile ilişkilerimize katkıda bulunmaktadır.'' ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı'nın güvenilir, ilkeli ve etkin haberciliği ile 13 dilde yaptığı yayınlarla dünyanın önde gelen ajansları arasına girdiğine işaret eden Aydın, AA'nın bundan sonra da Türkiye'nin güçlü sesi olmaya devam edeceğine inandığını kaydetti. Kanberra Büyükelçisi Ahmet Vakur Gökdenizler, AA’nın Avustralya’daki Türkler için ‘‘güvenilir’’ haber kaynağı olduğuna vurgu yaparak, yayınladığı tebrik mesajında "Kurtuluş Savaşı’nın ilk yıllarında Anadolu’nun sesini dünyaya duyurmak amacıyla Atatürk tarafından kurulan Anadolu Ajansı, kaydedilen aşama itibariyle dünyanın sayılı haber ajansları arasındaki yerini almıştır. Ülkemizde ve dünyanın farklı bölgelerinde hizmet veren tüm çalışanlarını tebrik ediyorum.” ifadelerine yer verdi. Gökdenizler, ‘‘Avustralya’daki Türkler için güvenilir bir haber kaynağı konumundaki Anadolu Ajansı’nın, bu uzak coğrafyada varlığını sürdüren Türk toplumunun ülkemizle olan bağlarının kuvvetlenmesine sağladığı katkıdan memnuniyet duyuyorum.’’ ifadesini kullandı. Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay da yaptığı açıklamada, haber ağını her geçen gün geliştiren AA'nın Türkiye Cumhuriyeti'nden önce kurulduğunu ve Kurtuluş Savaşı dönemindeki haber akışında önemli rol oynadığını hatırlattı. Büyükelçi Kanbay, AA'nın halkın bilgilendirilmesinde önemli işler yaptığına dikkati çekerek, "AA'nın 98. kuruluş yıl dönümünü içtenlikle kutluyoruz. 98. yılının 100. yılına varması ve daha ötelere başarıların ulaşması için içten temenniler sunuyorum." şeklinde konuştu.