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Büyükelçiler için "İslam Sanat Eserleri Günü" düzenlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.03.2018 19:37 | Son Güncelleme

Ankara Sanat Galerisi tarafından düzenlenen "Medeniyetimizin İzinde" sergisi büyükelçiler ve diplomatik misyon temsilcilerine tanıtıldı - Çekya'nın Türkiye Büyükelçisi Kafka: - "Sanatı genel olarak seviyorum ve hat onun bir alanı. Hatı bir sanat olduğu için seviyorum. Kültürler ve insanlar arası diyalog çok önemli" - Litvanya'nın Ankara Büyükelçisi Bruzga: - "Sanat bütün dünyada güzeldir ama İslam sanatının kendine has formu, simetrik çizgileri, kompozisyonu, tasarımı var"

Ankara Sanat Galerisince 16 Ocak'ta açılışı yapılan karma İslam sanatlarından oluşan Medeniyetimizin İzinde sergisine çok sayıda büyükelçi ve diplomat katıldı.

Etkinlikte, büyükelçi ve diplomatik misyon temsilcilerine İslami sanat eserleri ve kültürel miraslar tanıtıldı.

- "Kültürler ve insanlar arası diyalog çok önemli"

Çekya'nın Ankara Büyükelçisi Pavel Kafka, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Davet için çok mutluyum çünkü hayatımın büyük bölümünde Ortadoğu konularıyla ilgilendim. Çok fazla ülke gezdim. Hat sanatı da çok önemli bir dal. Ayrıca bu yeni sergi salonunu gördüğüm için çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

Sanata ilgisinden bahseden Büyükelçi Kafka, "Sanatı genel olarak seviyorum ve hat onun bir alanı. Hatı bir sanat olduğu için seviyorum. Kültürler ve insanlar arası diyalog çok önemli." diye konuştu.

Büyükelçi Kafka, geçen yıl Ankara'da sanat ve diyalog temalı eserlerin olduğu bir sergi düzenlediklerini, Çekya'da da İslam sanatına ilişkin sergiler açıldığını ve açılacağını söyledi.

- "İslam sanatının kendine has bir tasarımı var"

Litvanya'nın Ankara Büyükelçisi Audrius Bruzga da "Sanat bütün dünyada güzeldir ama İslam sanatının kendine has formu, simetrik çizgileri, kompozisyonu, tasarımı var. Bütün bunlar çok önemli. Batı kültüründe ise insanların yüzlerine daha fazla yer veriliyor. Farklılıklar söz konusu ve bunları bilmek önemli." şeklinde konuştu.

Hat sanatı ile 30 yıldır uğraşan hattat Bekir Er, hat sanatına Türklerin birçok şey kattığını belirterek, "Hat sanatı Arap harfleri ile olduğu için Arap sanatı olarak bilinir, eğer ki bir millete mal edilecekse bu bir Türk sanatıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Etkinlik kapsamında, sanatçılar müzehhibe (süslemeci) Serpil Demirağ, hattat Er ve ebrukar Necdet Akbaşlı icra ettikleri sanat ve eserleriyle sunum yaptı.

Sergide, Osmanlı padişah fermanları, hat eserleri, hilyeler, tezhip örnekleri, el yazması Kur'an-ı Kerim'ler, minyatür, çini, naht, kat'ı, ebru ve tesbihlerden oluşan karma İslam eserleri yer alıyor.

Hattat Levent Karaduman tarafından yazılan ve Türk hat sanatında bir ilk olan, Kur'an-ı Kerim’in bütününü kapsayan eser de bu çerçevede ilk kez sergileniyor.

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