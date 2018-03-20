Ankara Sanat Galerisince 16 Ocak'ta açılışı yapılan karma İslam sanatlarından oluşan Medeniyetimizin İzinde sergisine çok sayıda büyükelçi ve diplomat katıldı.

Etkinlikte, büyükelçi ve diplomatik misyon temsilcilerine İslami sanat eserleri ve kültürel miraslar tanıtıldı.

- "Kültürler ve insanlar arası diyalog çok önemli"

Çekya'nın Ankara Büyükelçisi Pavel Kafka, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Davet için çok mutluyum çünkü hayatımın büyük bölümünde Ortadoğu konularıyla ilgilendim. Çok fazla ülke gezdim. Hat sanatı da çok önemli bir dal. Ayrıca bu yeni sergi salonunu gördüğüm için çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

Sanata ilgisinden bahseden Büyükelçi Kafka, "Sanatı genel olarak seviyorum ve hat onun bir alanı. Hatı bir sanat olduğu için seviyorum. Kültürler ve insanlar arası diyalog çok önemli." diye konuştu.

Büyükelçi Kafka, geçen yıl Ankara'da sanat ve diyalog temalı eserlerin olduğu bir sergi düzenlediklerini, Çekya'da da İslam sanatına ilişkin sergiler açıldığını ve açılacağını söyledi.