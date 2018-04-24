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Büyükkılıç: “Birileri Osmanlı düşmanlığı yapabilir ama biz tarihimizle gurur duyuyoruz”

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.04.2018 20:04 | Son Güncelleme

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, “Birileri Osmanlı düşmanlığı yapabilir ama biz tarihimizle gurur duyuyoruz” dedi.Melikgazi Belediyesi tarafından yaptırılan Aile Sağlık Merkezi ile Gökkent Pazaryeri Güneş Enerjisi Santrali Tanıtım ve Bilgilendirme Toplantısı düzenlendi.

Büyükkılıç: “Birileri Osmanlı düşmanlığı yapabilir ama biz tarihimizle gurur duyuyoruz”

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, “Birileri Osmanlı düşmanlığı yapabilir ama biz tarihimizle gurur duyuyoruz” dedi.
Melikgazi Belediyesi tarafından yaptırılan Aile Sağlık Merkezi ile Gökkent Pazaryeri Güneş Enerjisi Santrali Tanıtım ve Bilgilendirme Toplantısı düzenlendi. Toplantıya, Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. İsmail Kılıç, davetliler ve vatandaşlar katıldı.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından törende konuşma yapan İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Rabiye Özlem Ulutabanca, "İl Sağlık Müdürlüğü olarak amacımız, halkımıza daha güzel ve kaliteli standartları yüksek hizmetler sunmaktır. İnşallah gücümüz yettiği müddetçe, belediyelerimizin desteği olduğu müddetçe böyle hizmetlerin açılışını artırmak istiyoruz.2 tane hekim arkadaşımız burada ekibiyle birlikte güzel hizmetler verecekler. İnşallah halkımıza ve bölgemize hayırlı olur" dedi.
Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da, "Ayağı kırık leyleklere vakıflara kurmuş, ona hizmet etmiş bir ecdadın yani Selçuklu’nun ve Osmanlı’nın torunlarıyız. Cumhuriyetimizi de inşallah 2023 de ve 2071 de daha nice yüzlerce yıllara ulaştıracak ve taçlandıracak hizmetlerle buluşturmayı Allah hepimize nasip eylesin. Birileri Osmanlı düşmanlığı yapabilir ama biz tarihimizle gurur duyuyoruz. Herhalde tarihi ile barışık olmayan, tarihine karşı tavır sergileyen bir başka milletin evlatları yoktur. Türkiye’mizde böyle zaman zaman kendisini bu ülkeye ve bu ülke insanlara ait olarak görmek istemeyen bazıları, çıkıp bu tür sözler sarf edebilir ama biz Selçuklu’yuz, biz Osmanlı’yız, biz Cumhuriyetiz. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. İnşallah ay yıldızlı Türk bayrağımıza, vatanımıza, milletimize, devletimize ve inancımıza sahip çıkmayı bir vazife addediyor, gururla bunu da paylaşıyoruz" ifadelerini kullandı.
Konuşmaların ardından Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve protokol, Gökkent Aile Sağlık Merkezini gezerek yetkililerden bilgiler aldı.

Büyükkılıç: “Birileri Osmanlı düşmanlığı yapabilir ama biz tarihimizle gurur duyuyoruz”

Büyükkılıç: “Birileri Osmanlı düşmanlığı yapabilir ama biz tarihimizle gurur duyuyoruz”

Büyükkılıç: “Birileri Osmanlı düşmanlığı yapabilir ama biz tarihimizle gurur duyuyoruz”

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