HABER

Büyükkılıç: “Birileri Osmanlı düşmanlığı yapabilir ama biz tarihimizle gurur duyuyoruz” dedi.

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.04.2018 15:25 | Son Güncelleme

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, “Birileri Osmanlı düşmanlığı yapabilir ama biz tarihimizle gurur duyuyoruz” dedi.Melikgazi Belediyesi tarafından yaptırılan Aile Sağlık Merkezi ile Gökkent Pazaryeri Güneş Enerjisi Santrali Tanıtım ve Bilgilendirme Toplantısı düzenlendi.

Büyükkılıç: “Birileri Osmanlı düşmanlığı yapabilir ama biz tarihimizle gurur duyuyoruz” dedi.

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, “Birileri Osmanlı düşmanlığı yapabilir ama biz tarihimizle gurur duyuyoruz” dedi.
Melikgazi Belediyesi tarafından yaptırılan Aile Sağlık Merkezi ile Gökkent Pazaryeri Güneş Enerjisi Santrali Tanıtım ve Bilgilendirme Toplantısı düzenlendi. Toplantıya, Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı İsmail Kılıç, Özlem Ulutabanca, davetliler ve vatandaşlar katıldı.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından törende konuşma yapan İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Özlem Ulutabanca, "İl Sağlık Müdürlüğü olarak amacımız, halkımıza daha güzel ve kaliteli standartları yüksek hizmetler sunmaktır. İnşallah gücümüz yettiği müddetçe, belediyelerimizin desteği olduğu müddetçe böyle hizmetlerim açılışını artırmak istiyoruz.2 tane hekim arkadaşımız burada ekibiyle birlikte güzel hizmetler verecekler. İnşallah halkımıza ve bölgemize hayırlı olur" dedi.
Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da, "Ayağı kırık leyleklere vakıflara kurmuş, ona hizmet etmiş bir ecdadın yani Selçuklu’nun ve Osmanlı’nın torunlarıyız. Cumhuriyetimizi de inşallah 2023 de ve 2071 de daha nice yüzlerce yıllara ulaştıracak ve taçlandıracak hizmetlerle buluşturmayı Allah hepimize nasip eylesin. Birileri Osmanlı düşmanlığı yapabilir ama biz tarihimizle gurur duyuyoruz. Herhalde tarihi ile barışık olmayan, tarihine karşı tavır sergileyen bir başka milletin evlatları yoktur. Türkiye’mizde böyle zaman zaman kendisini bu ülkeye ve bu ülke insanlara ait olarak görmek istemeyen bazıları, çıkıp bu tür sözler sarf edebilir ama biz Selçuklu’yuz, biz Osmanlı’yız, biz Cumhuriyetiz. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. İnşallah ay yıldızlı Türk bayrağımıza, vatanımıza, milletimize, devletimize ve inancımıza sahip çıkmayı bir vazife addediyor, gururla bunu da paylaşıyoruz" ifadelerini kullandı.
Konuşmaların ardından Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve protokol, Gökkent Aile Sağlık Merkezini gezerek yetkililerden bilgiler aldı.

Büyükkılıç: “Birileri Osmanlı düşmanlığı yapabilir ama biz tarihimizle gurur duyuyoruz” dedi.

Büyükkılıç: “Birileri Osmanlı düşmanlığı yapabilir ama biz tarihimizle gurur duyuyoruz” dedi.

Büyükkılıç: “Birileri Osmanlı düşmanlığı yapabilir ama biz tarihimizle gurur duyuyoruz” dedi.

Büyükkılıç: “Birileri Osmanlı düşmanlığı yapabilir ama biz tarihimizle gurur duyuyoruz” dedi.

Güneş Motel olayı nedir? Neler yaşanmıştı?Güneş Motel olayı nedir? Neler yaşanmıştı?
CHP-İYİ Parti işbirliğine çarpıcı yorum: FETÖ ittifakıCHP-İYİ Parti işbirliğine çarpıcı yorum: FETÖ ittifakı
Facia haberi geldi: Çok sayıda asker yaralı!Facia haberi geldi: Çok sayıda asker yaralı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hakan Bayrakçı'dan 24 Haziran seçim anketleriyle ilgili ezber bozan açıklama

Hakan Bayrakçı'dan 24 Haziran seçim anketleriyle ilgili ezber bozan açıklama

Ünlü anketçiden 24 Haziran seçimi hakkında olay iddia

Ünlü anketçiden 24 Haziran seçimi hakkında olay iddia

Saadet Partili yetkiliden Abdullah Gül'ün adaylığı hakkında son dakika açıklama

Saadet Partili yetkiliden Abdullah Gül'ün adaylığı hakkında son dakika açıklama

Melih Gökçek'ten gece yarısı bombası! CHP'nin cumhurbaşkanı adayını açıkladı

Melih Gökçek'ten gece yarısı bombası! CHP'nin cumhurbaşkanı adayını açıkladı

Esra Ersoy'dan yeni açıklama! Bakın çıplak videoyu neden çekmiş

Esra Ersoy'dan yeni açıklama! Bakın çıplak videoyu neden çekmiş

Alişan'dan Meral Akşener'e : İktidara gelirseniz bizi Türk vatandaşlığından çıkarın

Alişan'dan Meral Akşener'e : İktidara gelirseniz bizi Türk vatandaşlığından çıkarın

İlginizi Çekebilir

Meral Akşener: Çatı aday olmam!

Meral Akşener: Çatı aday olmam!

24 Haziran seçim sonuçları hakkında çok çarpıcı ifadeler!

24 Haziran seçim sonuçları hakkında çok çarpıcı ifadeler!

Ünlü anketçiden 24 Haziran seçimi hakkında olay iddia

Ünlü anketçiden 24 Haziran seçimi hakkında olay iddia

Son dakika! Adıyaman'da deprem

Son dakika! Adıyaman'da deprem

23 Nisan gösterisi, çocukların kıyafeti nedeniyle yarıda kesildi

23 Nisan gösterisi, çocukların kıyafeti nedeniyle yarıda kesildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Yasak aşk cinneti! Karısı ile sevgilisini öldürdü

Yasak aşk cinneti! Karısı ile sevgilisini öldürdü

Berat Kandili ne zaman? 2018 Ramazan ne zaman başlıyor? İlk teravih, ilk sahur, ilk oruç tarihleri

Berat Kandili ne zaman? 2018 Ramazan ne zaman başlıyor? İlk teravih, ilk sahur, ilk oruç tarihleri

Türkiye'nin konuştuğu çift hakkında yeni gelişme

Türkiye'nin konuştuğu çift hakkında yeni gelişme

e-Devlet'ten yeni uygulama! 24 Haziran seçimleri için milletvekili adayları sabıka kayıtlarını ulaşabilecek

e-Devlet'ten yeni uygulama! 24 Haziran seçimleri için milletvekili adayları sabıka kayıtlarını ulaşabilecek

Abla kardeş bir olup hayatını mahvetti

Abla kardeş bir olup hayatını mahvetti

Gizli toplantı şifresi deşifre oldu: Çay içelim!

Gizli toplantı şifresi deşifre oldu: Çay içelim!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.