Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kazımkarabekir Mahallesinde yer alan Fatma Hatun Camisinde Cuma namazı sonrası semt halkı ve esnaf ile sohbet ederek belediye çalışmalarını değerlendirdi Kazımkarabekir semtindeki kentsel dönüşüm projesi hakkında bilgiler verdi.

Kazımkarabekir Mahallesini gezen ve gerçekleştirilen belediye çalışmaları ile ilgili olarak mahalle halkına memnuniyetlerini soran Başkan Memduh Büyükkılıç, Kazımkarabekir Mahalle alanının geniş olduğunu yeni açılan yollar ile çok katlı binaların yapımına adeta davetiye çıkardıklarını mahallenin de gerek alt yapısı gerek ise imarı ile buna hazır olduğunu söyledi.

AK Parti Melikgazi İlçe Başkanı Gökhan Ülke, Belediye Meclis Üyeleri daire müdürleri ile mahalle muhtarların da iştirak eden Kazımkarabekir Mahallesindeki inceleme gezisinde Başkan Memduh Büyükkılıç, mahalle de bulunan esnafları, küçük atölyeleri, parkları, sosyal ve spor tesisleri ekibi ile gezerek yapımı tamamlanan taşkın su kanalları ile ilgili bilgiler verdi.

Melikgazi İlçesinin çok merkezli bir şehir planlaması gerçekleştirdiğini ve Kazımkarabekir bölgesinin kendi kendine yeten bir ekonomik ve sosyal her türlü yapı ve kolaylığın bulunduğunu belirten Başkan Büyükkılıç ”Melikgazi Belediyesi, Melikgazililer için şehrin her yerinde, şehrin her noktasında var. Her hafta bir mahalle etkinliği ile çalışmaları yerinde tespit ediyor veya değerlendiriyoruz. Semtler arası hizmet uçurumu bulunmaktadır. Belediye olarak yapılan hizmetin kalitesine ve vermiş olduğu sosyal faydasını göz önünde bulunduruyoruz. Kazımkarabekir Mahallesi KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN tüm hızı ile devam ettiği bir semtimizdir. Mahalle gelişiyor, yenileniyor ve büyüyor. Yarın 200 konutun daha temelini atacağız. Kazım Karabekir semtini adeta yeniden inşa ediyoruz. Bu çalışma sonucunda semt halkının sosyal yaşamındaki refah seviyesi de yükselecektir. Yarın yapılacak temel atma törenine davetlisiniz. Gelin tarihe tanıklık edin” dedi.

Başkan Memduh Büyükkılıç, Kazımkarabekir Bölgesine gerçekleştirilen ve gerçekleştirilecek olan yatırımlar ile 2018 yılından itibaren bölgenin cazibe merkezi olacağını sözlerine ekledi.