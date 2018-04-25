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Büyükler geleneksel uçurtma şenliğine yarıştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2018 18:15 | Son Güncelleme

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde geleneksel hale gelen geleneksel uçurtma şenliğinin bu yıl 6.’sı düzenlendi.Kahta ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen geleneksel uçurtma şenliğinde gökyüzü rengarenk uçurmalar ile şenlendi.

Büyükler geleneksel uçurtma şenliğine yarıştı

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde geleneksel hale gelen geleneksel uçurtma şenliğinin bu yıl 6.’sı düzenlendi.
Kahta ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen geleneksel uçurtma şenliğinde gökyüzü rengarenk uçurmalar ile şenlendi. Şenliğe katılan çocuklar, Kahta Cendere Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından yüzleri boyanarak şenlik alanına girdi.
Öğrenci ve çocukların gökyüzüne renkli uçurtmaları ile barış mesajı verdiği şenlikte, öğrenci velileri ve ebeveynlerin uçurtma ile uçak uçurtma yarışı da gözlerden kaçmadı.
Bu sene 6.’sı düzenlenen uçurtma şenliğine 7’den 70’e kesimde kesimden vatandaşın katıldığını vurgulayan ilçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Halil Tünçmen, “Çocuklarımız burada çok güzel bir şey eğlendi. Çocukluğunu yaşayamamış büyüklerimizde içindeki çocukluklarını, uçurtma uçurarak bir nebzede olsa canlandırdı. Çocuklarımız, uçurtmalarının kuyruğuna bağladığı sevgiyi, hoşgörüyü, iyi dileklerini ve huzuru tüm dünyayı kuşatacak şekilde gökyüzünü salıverdi. İnşallah çocuklarımız sayesinde sevgi ve barış tüm dünyayı kuşatır. Dünyada barışın huzurun hakim olduğu bir gelecek çocuklarımızı kuşatır. Organizasyonumuza katılan herkese teşekkür ediyorum. Organizasyonda emeği geçen Kahta Kaymakamı Ahmet Gazi Kaya’ya, ilçe Milli Eğitim Arge birimi ve emeği geçen bütün personel arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Etkinliğine, ilçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Halil Tünçmen, ilçe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Mustafa Çiçek, ilçe Emniyet Müdürü Durmuş Ali Özkan, ilçe Belediye Başkan Yardımcısı Halil Geyik, kurum amirleri, vatandaşlar ve çocuklar katıldı.

Büyükler geleneksel uçurtma şenliğine yarıştı

Büyükler geleneksel uçurtma şenliğine yarıştı

Büyükler geleneksel uçurtma şenliğine yarıştı

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