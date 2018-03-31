Büyüklerinden dinledikleri masalları kitap haline getirdiler

Rize’nin Çamlıhemşin ilçesindeki okullarda başlatılan ‘Çona Projesi’ kapsamında “Geleceğim Ailemin Masalında” isimli çalışmayla öğrenciler büyüklerin yaşanmış hikayelerini dinledi ve yazıya döktü.

Çamlıhemşin ilçesinde eğitim öğretimin kalitesini ve verimini artırmak amacıyla Çamlıhemşin Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından kurulan ‘Çona proje’ ekibi çok etkileyici bir çalışma ile eğitime ve geleceğe ışık tutacak bir projeye imza attı.

Çalışma kapsamında öğrenciler anne, baba, anneanne, büyük baba gibi ebeveynlerinden dinledikleri hikayeleri kaleme alarak kitap haline getirdi. Çamlıhemşin ilçesinde eğitim, öğretimin kalitesini ve verimini artırmak amacıyla "Geleceğim ailemin masalında" çalışması ile geçmiş ile günümüz arasında köprü kurdular.

Proje ile ilgili açıklama yapan İlçe Kaymakamı Okan Daştan “Kültürünün farkında olan nesiller, geleceğini inşa eder’ düşüncesiyle Çamlıhemşin ilçesinin tüm okullarında okuyan çocukları kapsayacak olan bir proje başlattıktan sonra gün geçtikçe büyük ilgi büyüdü. Bu projenin bu kadar büyüyebileceğini ilk zamanlarda beklemediğini ama zamanla bu proje kendi sınırlarını aşarak ulusal kanallarda ve radyolarda konu olmaya başladı. Hatta bu konu ile ilgili röportajlar verdik ve çeşitli kurumlarla bilgi alışverişte bulunduk. Bu projede yer alan tüm öğretmen ve öğrenciler tebrik ediyorum” dedi.

Çamlıhemşin Milli Eğitim Müdürü Mustafa Çamanka da “Bu proje ile öğrencilerimiz geçmişte yaşanmış gerçek hikayeleri günümüze kazandırmaları çok önemli bir çalışma olduğunu belirtti. Bu projede lokomotif görev üstlenen MEKADER dernek başkanı Halil Kosanoğlu’na ve projede emeği olan tüm öğretmen ve öğrencilerine teşekkür ediyorum’’ diye konuştu.

Okul öğrencilerin yaşlı insanlardan derledikleri gerçek hikâyelerle proje kapsamındaki yarışmaya katıldılar. 29 yarışmacı arasından birbirinden değerli 25 eser arasından dereceye giren yarışmacıların ödülleri verildi.