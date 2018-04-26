Büyükorhan’da kaçak avcılara suçüstü

Bursa’nın Büyükorhan ilçesinde serpme ağ ile kaçak avlananlar suçüstü yakalandı.

Gelen ihbar üzerine Gıda ve Tarım Müdürlüğü ve jandarma ekipleri Büyükorhan barajına denetime gitti. Kaçak avlanan kişiler tespit edildi ve idari para cezası kesildi. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Hayrettin İnal, ”Bizzat bana gelen ihbar üzerine Büyükorhan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile birlikte akşam saatlerinde barajda serpme ağ ile kaçak avlananlara yönelik denetim gerçekleştirdik. Amatör avcılığı yasakları ihlali kapsamında 2 adet serpme ağına kurumumuzca el koyulmuş ve ilgili kişilere idarî para cezası uygulanmıştır. Serpme ağ ile avlanmak her dönem kesinlikle yasaktır. Bilindiği üzere barajımızda sazan balığı mevcut olup, şu an balıklar üreme dönemindedirler. 15 Hazirana kadar avlanma yasağı söz konusudur“ dedi.



