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Büyükorhan’da öğrenciler İstiklal Marşı’nın kubülünü kutladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.03.2018 18:27 | Son Güncelleme

Bursa’nın Büyükorhan ilçesinde İstiklal Marşının kabulü kutlandı.Edebiyat öğretmenlerinden Emine Güher Fıçıcı ve Furkan Bolkan’ın hazırladığı 12 Mart Mehmet Akif’i anma ve İstiklal Marşı’nın kabulü programı Çok Programlı Anadolu Lisesi konferans salonunda gerçekleştirildi.

Büyükorhan’da öğrenciler İstiklal Marşı’nın kubülünü kutladı

Bursa’nın Büyükorhan ilçesinde İstiklal Marşının kabulü kutlandı.
Edebiyat öğretmenlerinden Emine Güher Fıçıcı ve Furkan Bolkan’ın hazırladığı 12 Mart Mehmet Akif’i anma ve İstiklal Marşı’nın kabulü programı Çok Programlı Anadolu Lisesi konferans salonunda gerçekleştirildi. Programa Büyükorhan Kaymakamı Kutsal Baytak, Belediye Başkanı Hasan Taş, kamu kurum ve kuruluşlarının amirleri, muhtarlar, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan programda günün anlam ve önemine dair konuşmayı Çok Programlı Anadolu Lisesi öğretmenlerinden Furkan Bolkan yaptı. Bursa’nın işgali üzerine Mehmet Akif’in yazdığı Bülbül şiirinin hikayesini ise okul öğretmenlerinden Emine Güher Fıçıcı anlattı. Konuşmaların ardından öğrenciler bugüne özel olan şiirlerini seslendirdi. Programda oratoryo gösterisi ve İstiklal Marşı okuma yarışması gerçekleştirildi. İstiklal Marşını okuma yarışmasında ilçe birincisi olan Sevim Aslan Kaymakam Kutsal Baytak tarafından ödüllendirildi.

Büyükorhan’da öğrenciler İstiklal Marşı’nın kubülünü kutladı

Büyükorhan’da öğrenciler İstiklal Marşı’nın kubülünü kutladı

Büyükorhan’da öğrenciler İstiklal Marşı’nın kubülünü kutladı

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