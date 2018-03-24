Büyükorhan’dan Mehmetçiğe gönderilen kuru gıdalar ulaştı

Bursa’nın Büyükorhan ilçesi Kayapa Köylüleri Derneği tarafından gönderilen kuru gıdalar, Afrin’deki Zeytin Dalı Harekatına katılan askerlere ulaştırıldı.

Büyükorhan’ın Kayapa köyünde yaşayan köy sakinleri, Kayapa Köyü Derneği öncülüğünde hazırladıkları kuru gıdaları Afrin’de görev yapan askerlere gönderdi. Hazırlanan koliler içerisindeki malzemeler ise Afrin’de görev yapan askerlere dağıtıldı. Bu hediyeleri teslim alan askerler ise Kayapa köylülerine teşekkür videosu çekip gönderdi.