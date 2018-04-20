Büyükorhan’dan Şanlıurfa’ya kitap yardımı

Bursa’nın Büyükorhan ilçesinde, İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri Şanlıurfa’ya kitap yardımı yaptı.

Büyükorhan İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri. kendi aralarında topladıkları 100 adet okuma kitabını Şanlıurfa’daki Eyyübiye Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu’na gönderdi. "Boş duran okunmuş kitapları bizlerden kilometrelerce uzaktaki kitap dostu kardeşlerimize ulaştırmak, bu kitapların birilerine faydalı olacağını bilmek çok güzel bir duygu" diyen Türkçe öğretmeni Sevdiye Şentürk, "Sosyal medyada bir süre önce bir projeye rastladım. Eyyübiye Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu 2017-2018 eğitim yılının başında yeni okul binasına taşındığını, yeni yapı bünyesinde kütüphane oluşturmak için ’Bir Kitap Da Sen Kazandır’ adlı kampanyayı düzenlediklerini öğrendim. Şanlıurfa’ daki meslektaşım Yunus Emre Demirbaş ile irtibata geçtim. Kampanyaya katılmak istediğimizi belirttim. Öğrencilerime bu kampanyadan bahsettiğim zaman hepsi de çok heveslendi. Ayrıca yardımlaşma ve paylaşma okulda kazanılan değerlerdir” dedi.