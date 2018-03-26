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Büyükşehir 11 sınır karakolun bakımını ve onarımını yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.03.2018 10:21 | Son Güncelleme

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, sınır karakolları yapım işi kapsamında İçişleri Bakanlığı Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na (KKK) bağlı 11 karakolun bakım ve onarımını yaptı.Ateş hattında vatani görevini yapan Mehmetçiklere destek veren Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, askerlerin daha rahat bir ortamda görevini ifa edebilecek bir ortam oluşturmak için gece gündüz durmadan çalışıyor.

Büyükşehir 11 sınır karakolun bakımını ve onarımını yaptı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, sınır karakolları yapım işi kapsamında İçişleri Bakanlığı Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na (KKK) bağlı 11 karakolun bakım ve onarımını yaptı.
Ateş hattında vatani görevini yapan Mehmetçiklere destek veren Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, askerlerin daha rahat bir ortamda görevini ifa edebilecek bir ortam oluşturmak için gece gündüz durmadan çalışıyor. Suriye sınırından gelebilecek tehlikelere karşı kentin sınır güvenliğini sağlayan karakolların ihtiyaçlarını karşılayan Büyükşehir, 2017 Haziran ayından bu yana çalışmalara aralıksız devam ediyor. Karkamış ilçesine bağlı Köprü Batı Karakolu, Beşkılıç Karakolu, Oğuzeli ilçesindeki Süleyman Kalaycı Karakolu, Şehit Fevzi Karakolu, Yalçın Nane Karakolu, Ermiş Karakolu, Kilis iline bağlı Afrin Karakolu, Kilis Gülbaba Mevki Şerif Kaya Karakolu, İlhami Hardal Karakolu, Saatli Karakolu ve Darmık Karakolu’nun bakım ve onarım çalışmalarını tamamladı.
Gelen talepler çerçevesinde çalışmalara yön veren Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Fen İşleri Daire Başkanlığının, sınır karakollarında bulunan binaların eksikliklerini giderdi.

Büyükşehir 11 sınır karakolun bakımını ve onarımını yaptı

Büyükşehir 11 sınır karakolun bakımını ve onarımını yaptı

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