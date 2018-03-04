Büyükşehir 6 metrelik yolu 22 metre genişliğine çıkarıyor

Büyükşehir Belediyesi Karakaya Baraj Gölü-Eski Malatya hattında yol genişletme ve standart geliştirme çalışmalarına devam ediyor.

Eski Malatya içinden geçmekte olan demir yolu köprüsünden baraj gölüne kadar olan 8 kilometrelik bölüm, 6 metreden 22 metre genişliğe çıkarılıyor. Genişletme çalışmalarına vatandaşlar da büyük destek veriyor. Yolun standartlara uygun hale gelmesi için tarla ve bahçelerinden yer veren vatandaşların, sınır perde duvarları ve çitleri ise Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılıyor.

Başkan Çakır’dan inceleme

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, beraberinde bazı muhtarlarla birlikte yolda incelemelerde bulundu. Yapılan genişletme çalışmaları hakkında açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, en büyük hedeflerinin Baraj Gölünü Malatya ile buluşturmak olduğunu söyledi.

Hava şartlarının müsaade ettiği ölçüde Malatya’nın her noktasında çalıştıklarını ifade eden Başkan Çakır, “Baraj gölüne inen mevcut 2 yolumuz var. Biz her 2 yolda da çalışmalar yapıyoruz. İlk yolumuz Çarmuzu’dan inip Hatunsuyu bölgemizden geçen yolumuz. 50 metrelik Çarmuzu bağlantı yolumuzu Kuzey Kuşak yolumuzla birleştirdik. Bu yıl Hatunsuyu hattını genişletme çalışmalarına başlayacağız.

Bir diğer yolumuz ise Eski Malatya-Karakaya Baraj Gölü yolumuz. Demir yolu köprüsünden baraja kadar olan bölüm 8 kilometre. Bu bölüm çok dardı. 6-7 metre genişliğindeki yolumuzu 22 metre genişliğe çıkarıyoruz. Genişletme çalışmalarında şimdiye kadar 48 bin metreküp toprak dolgu, 29 bin metreküp stabilize, 32 bin metreküp temel malzeme serimi yapıldı. Bahçelerinden yer veren vatandaşlarımızın bahçe perde duvarlarını örüp, koruma çitlerini yaptık. Yaz aylarının ortalarında buradaki çalışmaları bitirmeyi hedefliyoruz. Buradaki yatırımımızın bize toplam maliyeti 10 milyon lira civarında.” dedi

Malatya Büyükşehir Belediyesinin bölgede yaşayan insanların en büyük sorunlarından birini çözdüğünü belirten Alacakapı Mahalle Muhtarı Nafiz Sayın ise, “Bu yol Ziraat Meslek Lisesi, İnönü Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu yerleşkelerinin ulaşımını sağlayan önemli bir yol. Genişletilmesi elzemdi. Standartlara uygun hale gelmesi, bölgenin gelişimine de katkı sağlayacak. Bu çalışma Devlet-millet iş birliğinin de güzel bir örneği. Emeği geçen başta Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır olmak üzere herkese teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.

İnceleme gezisi sırasında Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, personellere tatlı ikram etti.