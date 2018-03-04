HABER

Büyükşehir 6 metrelik yolu 22 metre genişliğine çıkarıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.03.2018 17:11 | Son Güncelleme

Büyükşehir Belediyesi Karakaya Baraj Gölü-Eski Malatya hattında yol genişletme ve standart geliştirme çalışmalarına devam ediyor.Eski Malatya içinden geçmekte olan demir yolu köprüsünden baraj gölüne kadar olan 8 kilometrelik bölüm, 6 metreden 22 metre genişliğe çıkarılıyor.

Büyükşehir 6 metrelik yolu 22 metre genişliğine çıkarıyor

Büyükşehir Belediyesi Karakaya Baraj Gölü-Eski Malatya hattında yol genişletme ve standart geliştirme çalışmalarına devam ediyor.
Eski Malatya içinden geçmekte olan demir yolu köprüsünden baraj gölüne kadar olan 8 kilometrelik bölüm, 6 metreden 22 metre genişliğe çıkarılıyor. Genişletme çalışmalarına vatandaşlar da büyük destek veriyor. Yolun standartlara uygun hale gelmesi için tarla ve bahçelerinden yer veren vatandaşların, sınır perde duvarları ve çitleri ise Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılıyor.
Başkan Çakır’dan inceleme
Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, beraberinde bazı muhtarlarla birlikte yolda incelemelerde bulundu. Yapılan genişletme çalışmaları hakkında açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, en büyük hedeflerinin Baraj Gölünü Malatya ile buluşturmak olduğunu söyledi.
Hava şartlarının müsaade ettiği ölçüde Malatya’nın her noktasında çalıştıklarını ifade eden Başkan Çakır, “Baraj gölüne inen mevcut 2 yolumuz var. Biz her 2 yolda da çalışmalar yapıyoruz. İlk yolumuz Çarmuzu’dan inip Hatunsuyu bölgemizden geçen yolumuz. 50 metrelik Çarmuzu bağlantı yolumuzu Kuzey Kuşak yolumuzla birleştirdik. Bu yıl Hatunsuyu hattını genişletme çalışmalarına başlayacağız.
Bir diğer yolumuz ise Eski Malatya-Karakaya Baraj Gölü yolumuz. Demir yolu köprüsünden baraja kadar olan bölüm 8 kilometre. Bu bölüm çok dardı. 6-7 metre genişliğindeki yolumuzu 22 metre genişliğe çıkarıyoruz. Genişletme çalışmalarında şimdiye kadar 48 bin metreküp toprak dolgu, 29 bin metreküp stabilize, 32 bin metreküp temel malzeme serimi yapıldı. Bahçelerinden yer veren vatandaşlarımızın bahçe perde duvarlarını örüp, koruma çitlerini yaptık. Yaz aylarının ortalarında buradaki çalışmaları bitirmeyi hedefliyoruz. Buradaki yatırımımızın bize toplam maliyeti 10 milyon lira civarında.” dedi
Malatya Büyükşehir Belediyesinin bölgede yaşayan insanların en büyük sorunlarından birini çözdüğünü belirten Alacakapı Mahalle Muhtarı Nafiz Sayın ise, “Bu yol Ziraat Meslek Lisesi, İnönü Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu yerleşkelerinin ulaşımını sağlayan önemli bir yol. Genişletilmesi elzemdi. Standartlara uygun hale gelmesi, bölgenin gelişimine de katkı sağlayacak. Bu çalışma Devlet-millet iş birliğinin de güzel bir örneği. Emeği geçen başta Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır olmak üzere herkese teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.
İnceleme gezisi sırasında Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, personellere tatlı ikram etti.

Büyükşehir 6 metrelik yolu 22 metre genişliğine çıkarıyor

Büyükşehir 6 metrelik yolu 22 metre genişliğine çıkarıyor

Büyükşehir 6 metrelik yolu 22 metre genişliğine çıkarıyor

Korkunç cinayet: Ya borcunu ver ya da eşini!Korkunç cinayet: Ya borcunu ver ya da eşini!
Bir hafta önce kameralara bu sözleri söylemişti!Bir hafta önce kameralara bu sözleri söylemişti!
Acun O Ses'ten ayrılacak isim için noktayı koydu!Acun O Ses'ten ayrılacak isim için noktayı koydu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Metin Akpınar kaybetti

Metin Akpınar kaybetti

'Üç bacak açınca arınmıyorsun'

'Üç bacak açınca arınmıyorsun'

İstanbul'da suç örgütüne yönelik operasyon! 'Çerkez Cengiz' için flaş karar

İstanbul'da suç örgütüne yönelik operasyon! 'Çerkez Cengiz' için flaş karar

Afrin şehidinin babasının KHK ile işten atıldığı ortaya çıktı

Afrin şehidinin babasının KHK ile işten atıldığı ortaya çıktı

Esad'ın sinsi planı! ÖSO'ya af tuzağı!

Esad'ın sinsi planı! ÖSO'ya af tuzağı!

Çobandan Aysun Kayacı'ya: Özür diliyorum

Çobandan Aysun Kayacı'ya: Özür diliyorum

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Şehitler Akalan’da anıldı

Şehitler Akalan’da anıldı

Halk oyunlarında ‘Atakum’ farkı

Halk oyunlarında ‘Atakum’ farkı

Leyleklerin göçü görsel şölene dönüştü

Leyleklerin göçü görsel şölene dönüştü

Bakan Çavuşoğlu: Şehitlerimizin intikamını alacağız

Bakan Çavuşoğlu: Şehitlerimizin intikamını alacağız

Aliağalı çocukların mutlu günü

Aliağalı çocukların mutlu günü

Raşit Altun’un sergisi ilgi görüyor

Raşit Altun’un sergisi ilgi görüyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.