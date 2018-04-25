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Büyükşehir Belediye Başkanı Gümrükçüoğlu görevdeki 4 yılını değerlendirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2018 17:04 | Son Güncelleme

TRABZON Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, görevdeki 4 yılını değerlendirdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Gümrükçüoğlu görevdeki 4 yılını değerlendirdi

Osman ŞİŞKO- Aleyna BAYRAM/TRABZON, (DHA)- TRABZON Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, görevdeki 4 yılını değerlendirdi. Başkan Gümrükçüoğlu, kentin en büyük yeşil alanı olması planlanan Botanik Parkı projesinin Ağustos ayı sonunda hizmete açılacağını da duyurdu.
Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, görevdeki 4 yılını düzenlediği toplantıyla değerlendirdi. Beraberindeki basın mensupları ile üstü açık otobüsle şehri gezen Başkan Gümrükçüoğlu, kentteki hizmetleri anlattı, projeler hakkında da bilgi verdi. Daha sonra Trabzon Olimpiyat (EYOF) Parkı’nda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Gümrükçüoğlu, dünyanın dört bir tarafındaki farklı bitki türlerinin yer alacağı ve kentin en büyük yeşil alanı olması planlanan Botanik Parkı’nın Ağustos ayı sonunda hizmete açılacağını duyurdu.
‘TRABZON'UN EN BÜYÜK YEŞİL ALANI’
Botanik Parkı’nın sadece kente değil, Karadeniz Bölgesi'nin yanı sıra dünya genelinde turizme hizmet edeceğini belirten Başkan Gümrükçüoğlu, projenin Trabzon ölçeğinde en büyük yeşil alan olacağını söyledi. Gümrükçüoğlu, "Türkiye'nin ve dünyanın dikkatini çeken Trabzon Botanik, turizme büyük katkı sağlayacak. Üniversite öğrencileri ve öğretim üyelerinin botaniğe dair yapacak olduğu bilimsel araştırmalara da hizmet edecek olan bir yer olacak. Şelalesi, göleti, tarihi küçük kulübeleri, yürüyüş yolları ve dünyanın bütün bitki türlerini içinde barındıran geniş yelpazesi ile orası adeta bir şaheser olarak hizmete girmiş olacak" dedi.
‘FARKI, MODERN ÇİZGİLER BARINDIRMASI’
Projenin Gürcistan'ın Batum kentinde yer alan botanik parkı ile arasındaki farkı da anlatan Gümrükçüoğlu, "Farkımız, Trabzon Botanik'in daha modern çizgileri içermesi. Batum botanik bahçesine bakıldığı zaman orası da dünya harikasıdır. Uzun yıllara dayanan geçmişi ve alan olarak büyüklüğü var. Ama bizim botaniğimiz ebatları küçük olmasına rağmen daha modern çizgileri barındırıyor. Bu yılın Ağustos ayında Trabzon Botanik hizmete açıldığında farkı göreceksiniz" ifadelerini kullandı.
BOTANİK PARKI
Daha önce askeri amaçlı kullanılan ve Büyükşehir Belediyesi'ne tahsis edilen Trabzon’un Çamoba bölgesindeki 103 dönümlük arazide, 2015 yılında Botanik Parkı projesinin yapımına başlandı. Yaklaşık 8 milyon liraya mal olacak proje kapsamında oluşturulan arazide, farklı floradaki ağaç ve fidanların da dikimi de tamamlandı. Projede; suni gölet, çocuk eğitim alanları, çim amfi, su bahçesi, farklı ağaç gruplarına ait bahçeler, seyir alanları, doğal şelaleler, sanatsal etkinlik alanları, tematik bahçeler, sera ve su bahçesi gibi alanlar da yer alıyor.

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Büyükşehir Belediye Başkanı Gümrükçüoğlu görevdeki 4 yılını değerlendirdiBüyükşehir Belediye Başkanı Gümrükçüoğlu görevdeki 4 yılını değerlendirdiBüyükşehir Belediye Başkanı Gümrükçüoğlu görevdeki 4 yılını değerlendirdiBüyükşehir Belediye Başkanı Gümrükçüoğlu görevdeki 4 yılını değerlendirdi

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