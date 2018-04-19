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Büyükşehir Belediye Meclisi’nde seçim heyecanı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.04.2018 20:15 | Son Güncelleme

Bursa Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nin son toplantısında encümen ve ihtisas komisyonlarının üyeleri seçildi.Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nin Nisan ayı ilk oturumu yapıldı.

Büyükşehir Belediye Meclisi’nde seçim heyecanı

Bursa Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nin son toplantısında encümen ve ihtisas komisyonlarının üyeleri seçildi.
Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nin Nisan ayı ilk oturumu yapıldı. Meclis binasındaki toplantıda, encümen ve ihtisas komisyonları üyelik seçimleri yapılırken, gündem maddeleri görüşüldü.
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin açıklamaları ve akabindeki gelişmelerle 24 Haziran 2018 tarihi için seçim kararı alındığını hatırlattı. Alınan kararın hayırlı olmasını temenni eden Başkan Aktaş, insanların sandık başına giderek tercihlerini yapacağını belirtti. İstikrarın süreceğine inandığını dile getiren Başkan Aktaş, seçime 65 gün gibi kısa bir zaman kaldığını hatırlatarak, süreçte aktif görev alacak ve aday olacaklara başarılar diledi.
Meclis ihtisas komisyonlarındaki üye sayısını 9’dan 7’ye indirme karar aldıklarını da açıklayan Başkan Aktaş, bu kararın yapılan istişareler sonucunda verildiğini söyledi. Bütün şirket yönetimlerinde de üye sayısını 15’ten 9, 7 veya 5’e kadar düşürdüklerini dile getiren Başkan Aktaş, "Komisyonlardaki sayıyı da 9’dan 7’ye düşürüyoruz. Şu andaki meclis üyesi dağılımına baktığımızda, toplam 11 komisyonda AK Parti’nin 5, CHP ve MHP’nin de 1’er üyesi bulunacak. Bu konuda art niyet aranmaması gerekir. Bu kararı istişareler neticesinde aldık" dedi.
Konuşmaların ardından encümen üyeliklerine; Abdullah Karadağ, Ercan Barutçuoğlu, Berat Ertopuz, Yaşar Keskin ve Adnan Uludaş seçildi. Daha sonra yapılan oylamalar ile Plan ve Bütçe, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık, Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor, Ulaşım, Hukuk, Sosyal İşler ve Turizm, Kadın Erkek Fırsat Eşitliği, Engelliler, Tarım Hayvancılık ve Orman ve Doğal Afet ve Kentsel Dönüşüm komisyon üyelikleri yeniden belirlendi.
Meclisin son bölümünde Bursa Kent Konseyi Kadın Meclisi tarafından düzenlenen ’Kadınlar Konuşuyor’ toplantısında çıkan sonuçlarla oluşturulan rapor okunarak, üyelere sunuldu.

Büyükşehir Belediye Meclisi’nde seçim heyecanı

Büyükşehir Belediye Meclisi’nde seçim heyecanı

Büyükşehir Belediye Meclisi’nde seçim heyecanı

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