Büyükşehir Belediyesi cami halılarını yeniliyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, camilerin fiziki eksikliklerini gidermeye devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, ilçelerde bulunan camilerin halısını değiştirmek üzere çalışma başlattı. Bu kapsamda Kumluca Merkez Mahallesi Kırcamii, Temel Eğitim Mimar Sinan Camii ve Mavikent Yenice Camisinin eskiyen halıları sökülerek yenisi döşendi