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Büyükşehir Belediyesi Ceylan Karavil Park’ta ‘Kendi Tişörtünü Kendin Yap’ etkinliği düzenledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.03.2018 17:17 | Son Güncelleme

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü nedeniyle down sendromlu çocuklarla ‘Kendi Tişörtünü Kendin Yap’ etkinliği düzenledi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü nedeniyle down sendromlu çocuklarla ‘Kendi Tişörtünü Kendin Yap’ etkinliği düzenledi. Etkinliğe Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla’da katıldı.
Etkinlik Karavil Grup ve Ceylan Grup ortaklığında hayata geçen alışveriş merkezi kiralama ve yönetimi Apleona GVA Mülk Yönetim Hizmetleri Türkiye tarafından yapılan Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin en büyüğü olma özelliğini taşıyan Ceylan Karavil Park Alışveriş Merkezinde düzenlendi. Engellilere yönelik çalışmalarını aralıksız sürdüren Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü nedeniyle down sendromlu çocuklarla ‘Kendi Tişörtünü Kendin Yap’ etkinliği yaptı. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Engelli Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen ve Dicle Üniversitesi Genç Yaşam Kulübü üyesi öğrencilerin gönüllü olarak destek verdiği programa, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumalı Atilla, farklı rehabilitasyon merkezlerinde eğitim gören down sendromlu çocuklar, öğretmenleri ve aileleri katıldı.
Programa Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Engelli Şube Müdürlüğü ekipleri ve Dicle Üniversitesi Genç Yaşam Kulübü üyesi öğrenciler, çocuklar için sandalye ve masalar kurarak yer yaptı. Gelen çocukları karşılayan ekipler ve öğrenciler, boya ve tişörtleri çocuklara dağıttı. Çocuklar, görevlilerin verdiği boyaları kullanarak tişörtleri istedikleri gibi boyadı. Boyamanın ardından Engelliler Şube Müdürlüğü ekipleri ve öğrenciler, çocuklarla halay çekerek eğlendirdi. Bir gün boyunca süren programda alışveriş merkezine aileleri ile birlikte gelen diğer çocuklar da katılarak tişörtleri boyadı.

Büyükşehir Belediyesi Ceylan Karavil Park’ta ‘Kendi Tişörtünü Kendin Yap’ etkinliği düzenledi

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Büyükşehir Belediyesi Ceylan Karavil Park’ta ‘Kendi Tişörtünü Kendin Yap’ etkinliği düzenledi

Büyükşehir Belediyesi Ceylan Karavil Park’ta ‘Kendi Tişörtünü Kendin Yap’ etkinliği düzenledi
2 / 6

Büyükşehir Belediyesi Ceylan Karavil Park’ta ‘Kendi Tişörtünü Kendin Yap’ etkinliği düzenledi

Büyükşehir Belediyesi Ceylan Karavil Park’ta ‘Kendi Tişörtünü Kendin Yap’ etkinliği düzenledi
3 / 6

Büyükşehir Belediyesi Ceylan Karavil Park’ta ‘Kendi Tişörtünü Kendin Yap’ etkinliği düzenledi

Büyükşehir Belediyesi Ceylan Karavil Park’ta ‘Kendi Tişörtünü Kendin Yap’ etkinliği düzenledi
4 / 6

Büyükşehir Belediyesi Ceylan Karavil Park’ta ‘Kendi Tişörtünü Kendin Yap’ etkinliği düzenledi

Büyükşehir Belediyesi Ceylan Karavil Park’ta ‘Kendi Tişörtünü Kendin Yap’ etkinliği düzenledi
5 / 6

Büyükşehir Belediyesi Ceylan Karavil Park’ta ‘Kendi Tişörtünü Kendin Yap’ etkinliği düzenledi

Büyükşehir Belediyesi Ceylan Karavil Park’ta ‘Kendi Tişörtünü Kendin Yap’ etkinliği düzenledi
6 / 6

Büyükşehir Belediyesi Ceylan Karavil Park’ta ‘Kendi Tişörtünü Kendin Yap’ etkinliği düzenledi

Büyükşehir Belediyesi Ceylan Karavil Park’ta ‘Kendi Tişörtünü Kendin Yap’ etkinliği düzenledi
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