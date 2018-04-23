HABER

Büyükşehir Belediyesi Çocuk Festivali

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.04.2018 17:19 | Son Güncelleme

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda Antalyalı çocuklar ve aileleri Çocuk Festivali’nde buluştu.Büyükşehir Belediyesi’nin 21-22-23 Nisan tarihlerinde Antalyalı çocukları davet ettiği Çocuk Festivali, binlerce çocuğu ve aileyi ağırladı.

Büyükşehir Belediyesi Çocuk Festivali

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda Antalyalı çocuklar ve aileleri Çocuk Festivali’nde buluştu.
Büyükşehir Belediyesi’nin 21-22-23 Nisan tarihlerinde Antalyalı çocukları davet ettiği Çocuk Festivali, binlerce çocuğu ve aileyi ağırladı. Tiyatro gösterileri, şişme oyun parkları, fotoğraf çekim alanı, 3D/10D animasyon film gösterimleri, Planetaryum (Gezegen evi), meslek tanıtım atölyeleri, çocuk oyun alanları, yüz ve tişört boyama etkinlikleri, satranç turnuvası gibi aktivitelerin yer aldığı festivalde çocuklar gönüllerince eğlendi.

Keyifli etkinlikler gün boyu sürdü
Antalyalı çocukların büyük bir ilgiyle izlediği Şeker Portakalı animasyon ekibinin gösterisi ile başlayan etkinlikler, Çiftlikteki Haydut adlı çocuk tiyatrosu ile devam etti. Barış Manço’nun yıllarca çocuklarla birlikte gerçekleştirdiği 7’den 77’ye Adam Olacak Çocuk sahnede yine çocukları ağırladı.

Kahramanlarla buluşma
Meslek tanıtım atölyelerinde çocukların kahramanı polisler ve itfaiyeciler oldu. Mesleklerini
çocuklara anlatan polisler ve itfaiyeciler, minik ziyaretçilerine boyama kitabı hediye etti. Tişört boyama etkinliği ile kendi tişörtlerini yaratan çocuklar, daha sonra yüz boyama etkinliğine katıldı. Alana kurulan şişme oyun parklarında eğlenceli dakikalar yaşayan çocuklar 3D ve 10D animasyon filmleriyle sanal gerçeklikte yolculuk etmenin keyfini yaşadı.

Büyükşehir Belediyesi Çocuk Festivali

Büyükşehir Belediyesi Çocuk Festivali

Büyükşehir Belediyesi Çocuk Festivali

Siyaset gündemine damga vuran olayın perde arkasıSiyaset gündemine damga vuran olayın perde arkası
Facia haberi geldi: Çok sayıda asker yaralı!Facia haberi geldi: Çok sayıda asker yaralı!
İstiklal Marşı ile ilgili sözleri salonu boşalttırdıİstiklal Marşı ile ilgili sözleri salonu boşalttırdı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

TBMM'de Kılıçdaroğlu'nun sözleri büyük tartışma yarattı

TBMM'de Kılıçdaroğlu'nun sözleri büyük tartışma yarattı

Meclis'te 'İYİ Parti' krizi!

Meclis'te 'İYİ Parti' krizi!

Bu küçük kız şimdilerde Türkiye'nin en önemli isimleri arasında

Bu küçük kız şimdilerde Türkiye'nin en önemli isimleri arasında

Trabzonspor, Avrupa'dan men edilebilir!

Trabzonspor, Avrupa'dan men edilebilir!

24 Haziran seçim sonuçları için son anket! Hangi parti ne kadar oy alacak?

24 Haziran seçim sonuçları için son anket! Hangi parti ne kadar oy alacak?

Meral Akşener'e büyük şok!

Meral Akşener'e büyük şok!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İstanbul'a yaz geldi, İstiklal Caddesi'nde insan seli oluştu

İstanbul'a yaz geldi, İstiklal Caddesi'nde insan seli oluştu

Meral Akşener, 15 vekili tek tek arayarak teşekkür etti!

Meral Akşener, 15 vekili tek tek arayarak teşekkür etti!

Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturan Fatih'in cevabı güldürdü!

Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturan Fatih'in cevabı güldürdü!

Tunceli'de teröristlerle sıcak temas!

Tunceli'de teröristlerle sıcak temas!

Meral Akşener'e büyük şok!

Meral Akşener'e büyük şok!

Yeni Şafak Yazarı Kaplan: Duvara toslamak üzereyiz!

Yeni Şafak Yazarı Kaplan: Duvara toslamak üzereyiz!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.