Büyükşehir belediyesi gençlik meclisi seçimleri yapıldı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisinin 1. Olağan Kongresi yapıldı.

Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi’nin 1. Olağan Genel Kurul Toplantısı yapıldı. Gerçekleşen kongrede, Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi başkanı ve yönetim kurulu belirlendi. Gerçekleşen genel kurul toplantısı ile gençlik meclisi 83 kişi ile oluşan yapıdadır. Gençlik meclisi, 2 başkan vekili, 1 genel sekreter, 5 divan kurulu üyesi ve 5 komisyondan meydana geldi. Kongrede konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, gençlerin kendi şehirleri için güzel projelere imza atacaklarının temennisinde bulunarak, “Şanlıurfa’da genç bir nüfus var. Sadece 670 bin öğrencisi olan bir şehirde yaşıyoruz. Gençliğe bakışımız liderimiz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan alıyoruz. Dolayısı gençlerimize güveniyoruz. Genç nüfusun bir takım ihtiyaçları vardır. Eğitim ihtiyacı olarak İstanbul’dan sonra en fazla eğitim yatırımı bu şehirde gençlere yapılıyor. Gençliğin bir hedefi, bir amacı, bir rotası olmalı ve hedef olarak belirlediği rotada muhakkak geçmişinden, ecdadından değer olmalıdır. Şanlıurfa için kendiniz güçlü fikir üretmelisiniz bunu genç yaşta elde ederseniz sizlerin yararına olacaktır ve sizlerin bunu yapabileceğine inanıyorum. Şanlıurfa’nın gençliğine güveniyorum. Kurulan gençlik meclisi ile tüm ilçelerde yer alan gençlerimiz bizleri bekliyor hepsine ulaşacağız. Hepsiyle kardeş olacağız ve inandığımız değerleri onlara anlatacağız. Kongrenin belediyemize ve şehrimize hayırlı sonuçlar getirmesini diliyor, katılım sağladığınız için hepinize teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Gençlik meclisi başkanı Faruk Evran Oldu

Çiftçi’nin konuşmasının ardından yapılan oylama sonucu Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi’nin yönetimi ve divan üyeleri belirlendi. Seçim sonucu gençlik meclisi’nin başkanı Faruk Evran oldu.

Çiftçi, yapılan seçimin sonunda Evran ve yönetim kurulu üyelerini tebrik ederek, günün anısına plaket verdi.