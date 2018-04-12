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Büyükşehir Belediyesi okuma-yazma kursu açtı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2018 13:06 | Son Güncelleme

CumhurbaşkanıRecep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan’ın desteklediği “Okuma-Yazma Seferberliği” kapsamında Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sümerpark’ta okuma-yazma kursu açtı.CumhurbaşkanıRecep Tayyip Erdoğan ile eşi Hanımefendi Emine Erdoğan’ın desteklediği “Okuma-Yazma Seferberliği” kapsamında Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Sümerpark’ta okuma-yazma kursu açtı.

Büyükşehir Belediyesi okuma-yazma kursu açtı

CumhurbaşkanıRecep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan’ın desteklediği “Okuma-Yazma Seferberliği” kapsamında Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sümerpark’ta okuma-yazma kursu açtı.
CumhurbaşkanıRecep Tayyip Erdoğan ile eşi Hanımefendi Emine Erdoğan’ın desteklediği “Okuma-Yazma Seferberliği” kapsamında Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Sümerpark’ta okuma-yazma kursu açtı. Çocuk Şube Müdürlüğü 3 dersliğinde açılan okuma-yazma kursundan 45 yetişkin faydalanıyor. Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri devam eden kursta her öğrenci toplam 90 saat okuma-yazma dersi alacak. 1,5 ay devam edecek olan okuma-yazma kursu 15 Mayıs’ta tamamlanacak ve kursa devam eden öğrencilere, eğitim sonunda Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) onaylı “Okur Yazarlık” belgesi verilecek.
45 yetişkin öğrencinin eğitime devam ettiği okuma-yazma kurslarının eğitmenliklerini MEB’in görevlendirdiği 3 sınıf öğretmeni üstleniyor. Temel okuma-yazma kursunda Engelliler Şube Müdürlüğü faaliyetlerinden yararlanan engelliler ile Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Mesleki Eğitim Kursları’nda (DİSMEK) eğitim gören kursiyerlerde faydalanıyor.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin, yönlendirmesiyle okuma ve yazma bilmeyen farklı daire başkanlıklarında görev yapan 43 personel okuma-yazma eğitimine başladı. 43 personel, Diyarbakır merkez ilçelerinde kaymakamlıklara bağlı Halk Eğitim Merkezilerine “Yoğunlaştırılmış Temel Düzey Okuma Yazma Eğitim Programı”ndan yararlanmak için dilekçe ile başvuruda bulunarak ders başı yaptı.
Okuma-yazma eğitimini başarıyla tamamlayacak olan personellere MEB onaylı “Okur Yazarlık” belgesi verilecek.

Büyükşehir Belediyesi okuma-yazma kursu açtı

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