Büyükşehir Belediyesi’nde başkanlık çocuklarda

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı makamına Albay Cafer Tayyar Oğuz Ortaokulu 6/A Sınıfı öğrencisi Yunus Emre Kaya oturdu. Çocuk başkanın ilk emri okulunda bulunan basket sahasının çizgilerinin yenilenmesi oldu.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Cemal Kocataş tarafından karşılanan Başkan Yunus Emre Kaya ilk olarak tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladı. Temsili Başkan Yunus Emre Kaya, daha sonrasında Fen İşleri Daire Başkanı Ayhan Arık’ı arayarak, okulunun bahçesindeki basketbol sahasının çizgilerinin yenilenmesi talimatını verdi. Başkan Ayhan Arık konu ile ilgili çalışmaların hemen başlatılacağını söyleyerek ekiplere ilgili ekiplerin hemen okulda çalışmalarına başlayacağı bilgisini verdi.

Bu anlamlı günde Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı makamına oturan Yunus Emre Kaya’yı İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Ahmet Cengiz, Okul Müdürü Muhammet Dalkıran, yine aynı okuldan 6/B sınıfı öğrencileri Ekin Beyza Güngören ve Zeynep Sena Bilgel yalnız bırakmadılar.