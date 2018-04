Büyükşehir Belediyesinden engellilere yönelik proje

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından engelli vatandaşlara yönelik ‘Farklı Olanla Birlikte Yaşamak’ adlı proje hayata geçirildi. Proje kapsamında 6 bin öğrenciye ulaşılması hedefleniyor.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlı Engelliler Koordinasyon Şube Müdürlüğü ile Kent Konseyi Engelliler Çalışma Grubu organizasyonuyla hayata geçirilen proje kapsamında Cumhuriyet Anadolu Lisesinde bir program gerçekleştirildi. Proje kapsamında gerçekleştirilen programa Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, Battalgazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Bulut, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Ziya Kesriklioğlu, Cumhuriyet Anadolu Lisesi Müdürü Bülent Çetinkaya, Engelli Spor Branşları Koordinatörü Milli Atlet Ramazan Cuğlan, PDR uzmanı görme engelli Nurettin Kaplan ile öğrenciler katıldı.

Başkan Çakır’a teşekkür

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır’a okullara yaptıkları eğitim, kültür ve fiziki katkılarından dolayı teşekkür eden Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, “Büyükşehir Belediyesi Engelliler Koordinasyon Şube Müdürlüğü ve Kent Konseyinin ortak çalışması ile ilimizde engellilerle ilgili farkındalık oluşturulmasıyla alakalı çalışmalarından dolayı kendilerine çok teşekkür ediyorum. Bizler engellilerimizin kullanmış olduğu fiziki alanları normal hale getirirsek, onlar engellerinden dolayı sıkıntı yaşamayacaklardır. Önemli olan zihinlerimizdeki engellerin kalkmasıdır. Hepimiz bir engelli adayıyız. Bu bir duyarlılık projesi. Başkanımızın bu programlara katılarak duyarlılığını vurgulaması çok önemli. Belediye Başkanımızın kentteki her bireyle ilgili bu hassasiyetini görüyoruz. Milli Eğitim camiası olarak engelli öğretmen ve öğrencilerimiz adına Sayın Başkanımıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Engelliler Koordinasyon Şube Müdürlüğü ile Kent Konseyi Engelliler Çalışma Grubunun çok güzel bir çalışma başlattığını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır ise yaptığı konuşmada, “Bu yıl hayata geçirilen proje kapsamında 30 lisede gerçekleştirilecek olan programlarla 6 bin öğrenciye ulaşmayı hedefliyoruz. Hepimiz birer engelli adayıyız. Düşünce olarak engellilerin karşısında bir engel oluşturmamak ve onlarla bütünleşmek gerek. Bu bir düşünce ve yaşam tarzıdır. Ayrıca fiziki alanların hiç kimseye engel olmayacak şekilde dizayn edilmesi gerekmektedir. Bu hem kişisel hem de toplumsal gelişmişliğin göstergesidir. Bizler yerel yöneticiler olarak şehrin her noktasını kısa, orta ve uzun vadede planlarken, şehrin gelişmesine katkı sağlayan bir düşünceyle hizmetlerimizi üretiyoruz” şeklinde konuştu.

Engellilere yönelik birçok alanda çalışmalar yaptıklarını kaydeden Başkan Çakır, “Göreve geldiğimizde bir otobüsümüz engellilerimizin istifade edebileceği durumda iken bugün 150’nin üzerinde otobüsümüzü engellilerimizin hizmetine sunduk. Kaldırım yükseklikleri ve rampaları engelli vatandaşlarımızın kullanabilecekleri hale getirdik. Büyükşehir Belediyesi olarak engelli kardeşlerimizin istifade edebilecekleri parklar oluşturduk. Yeşiltepe bölgemizde ‘Engelsiz Yaşam ve Spor Merkezi’ inşa ediyoruz. Kernek Külliyesinin alt kısmını yeniden düzenleyerek bayanlara ve engelli kardeşlerimizin hizmetine sunacağız. Engelli vatandaşlarımızın hizmetine sunduğumuz engelli minibüslerimiz bulunmakta. Bu minibüslerimiz engellilerimizin ihtiyaçları için tahsis edilmiştir” dedi.

EKPSS katılan 300 engelli devlet kadrosu aldı

Başkan Çakır eğitim konusunda da engellilerin her zaman yanında olduklarını belirterek, “Eğitim merkezlerimizde EKPSS kurslarına katılan ve başarılı olan engelli kardeşlerimizden 300’ e yakını devlet kadrolarına yerleştirildi” diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından Engelli Spor Branşları Koordinatörü Milli Atlet Ramazan Cuğlan ile PDR uzmanı görme engelli Nurettin Kaplan engellilerin günlük hayatlarında karşılaşmış oldukları sorunlar ve bu sorunların aşılmasında yapılması gerekenler hakkında öğrencilere bilgi ve deneyimlerini aktardılar.