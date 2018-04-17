Büyükşehir Karacasu’yu dinledi

Vatandaşlarla mahallelerinde buluşmaya devam eden büyükşehir belediyesi, son olarak Aydın’ın Karacasu ilçesinde vatandaşları dinledi.

"Büyükşehir Sahada" uygulaması kapsamında Karacasu’nun Işıklar, Palamutçuk, Ataköy ve Geyre mahallelerinde mahalle muhtarlarıyla ve vatandaşlarla bir araya gelindi. Toplantılarda vatandaşların büyükşehirden talepleri dinlenirken, vatandaşlar büyükşehir belediyesinin ve ASKİ’nin mahallelere yaptığı hizmetlerle ilgili bilgilendirildi. Vatandaşların geniş katılım gösterdiği, mahallelere yapılacak yeni yatırımların da konuşulduğu toplantılardan mahalleliler oldukça memnun kaldı. Büyükşehir belediyesinin Aydın genelindeki mahalle ziyaretleri ise önümüzdeki süreçte de hızlanarak devam edecek.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu "Karacasu’da vatandaşlarımızla, muhtarlarımızla bir araya gelip onları dinledik, vatandaşlarımızı hep yaptığımız hem de yapacak olduğumuz işlerle ilgili bilgilendirdik. Aydın’ı, mahallelerimizi vatandaşlarımızla birlikte yönetiyoruz" diye konuştu.