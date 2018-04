Büyükşehir Kayseri’ye 15 katlı kavşak kazandıracak

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Kocasinan ve Mustafa Kemal Paşa Bulvarı’nda inşaatları devam eden katlı kavşakların yanı sıra OSB-Talas Yolu, Orgeneral Hulusi Akar Bulvarı, Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı ve Osman Kavuncu Bulvarı’na da katlı kavşaklar yapacaklarını söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, kesintisiz trafik için kesintisiz çalıştıklarını söyledi. Ulaşım yatırımlarına büyük önem verdiklerini ve bu anlamda yapılan yollar, alınan araçlar, projelendirilen ve ihale hazırlıkları süren yeni raylı sistem hatlarının yanı sıra katlı kavşak yatırımları da yaptıklarını dile getiren Başkan Çelik, üç yıl gibi kısa sürede bu kadar çok katlı kavşağı yapmanın ve bu yıl içinde başlayacak olan katlı kavşak yatırımlarına girmenin belediyecilikte bir rekor olduğunu kaydetti.

2015 yılında göreve geldiklerinde ihaleleri yapılan Karayolları Kavşağı, Hastane ve İstasyon Caddesi Kavşağı ve Sanayi Odası katlı kavşaklarını hızla tamamlayarak hizmete açtıklarını ifade eden Başkan Mustafa Çelik, hemen ardından süratle şehrin kuzey-güney, doğu-batı aksındaki en önemli caddeleri olan Kocasinan Bulvarı ve Mustafa Kemal Paşa Bulvarı’ndaki trafiği kesintisiz hale getirmek için yeni katlı kavşakların projelerine başladıklarını söyledi.

Her iki caddedeki katlı kavşakların yapımına Ulaşım Yılı ilan ettikleri 2017 yılında başladıklarını vurgulayan Başkan Mustafa Çelik, “Kocasinan Bulvarı’nda Fuzuli Katlı Kavşağı’nı yakında hizmete açacağız. Mustafa Kemal Paşa Bulvarı’nda 31 Mart Cumartesi günü açılışını yaptığımız Melikgazi Katlı Kavşağı gibi Fuzuli Katlı Kavşağı’nı da süresinden çok önce tamamlamış olacağız. Kocasinan Bulvarı’ndaki Tuna ve 30 Ağustos Katlı Kavşağı ile Mustafa Kemal Paşa Bulvarı’ndaki Gültepe Katlı Kavşaklarını da yaz döneminde tamamlayarak Kocasinan Bulvarı’nı DSİ’den Argıncık ışıklara kadar, Mustafa Kemal Paşa Bulvarı’nı da Kartal Kavşağı’ndan Doğumevi’ne kadar kesintisiz hale getireceğiz” dedi.

Katlı kavşak yatırımlarının bu iki bulvarla sınırlı olmadığını ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, “21 Nisan’da Tümgeneral Aydoğan Aydın Paşa’mızın ismini verdiğimiz Orgeneral Hulusi Akar Bulvarı ile Farabi Caddesi kesişiminde yapacağımız katlı kavşağın temelini atacağız. Hemen ardından Osman Kavuncu Bulvarı Terminal önü ve Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı Şehir Hastanesi yanında katlı kavşak çalışmalarına başlayacağız. Bu güzergahtan Belsin-Şehir Hastanesi Raylı Sistem Hattı geçeceği için her iki katlı kavşağın bir an önce yapılması gerekiyor. Ayrıca yeni açmakta olduğumuz OSB-Talas Yolu üzerinde kesintisiz trafik için katlı kavşaklar var. Seher Bulvarı ve Hacılar Bulvarı’nı katlı kavşaklarla geçeceğiz. Tüm bunlarla 3 yılda 15 köprülü kavşak yapıyoruz. Bu rakam bir rekordur” diye konuştu.