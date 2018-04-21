Büyükşehir Konservatuvarı 2 bin mezun verdi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı kış dönemi kursları, öğrencilere sertifikalarının verilmesiyle sona erdi. Yaklaşık 2 bin öğrenci kış dönemi kurslarından mezun oldu.
Her yıl yaklaşık beş bin kişinin 21 ayrı branşta ders alarak bir sanat dalında ilerlemesini sağlayan Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı, kış kurslarından yaklaşık 2 bin öğrenciyi mezun etti. 9-15 yaş grubundaki öğrencilerin sertifika töreni Kadir Has Kültür ve Sanat Merkezi’nde yapıldı.
Mezun olan öğrencilerin aileleriyle birlikte katıldığı sertifika töreninde Kadir Has Kültür ve Sanat Merkezi tamamıyla doldu. Öğrenciler, mezuniyet etkinliğinde kış dönemi kurslarında öğrendiklerini sahneye taşıma imkanı da buldu. Kış döneminde 9 ayrı branşta kurslar gören öğrenciler gruplar halinde sahneye çıkarak çeşitli gösteriler yaptılar.
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