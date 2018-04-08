Büyükşehir ve MASKİ Karaveliler’de istek ve talepleri dinledi

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü, Yunusemre ilçesi Karaveliler Mahalle sakinlerinin konuğu oldu. Civar mahallelerin muhtarlarının da katılımıyla gerçekleşen ziyarette Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ yatırımları konuşulurken, muhtarların istek ve talepleri dinlendi.
Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürü Yaşar Coşkun ve Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç, Karaveliler Mahalle Muhtarı Cavit Acvı’nın davetine icabet ederek mahalleyi ziyaret etti. MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Mahmut Bilgen, İlçe Hizmetleri Daire Başkanı Hayri Okkalı, İçme Suyu Daire Başkanı Erdal Nohutçu, Kanalizasyon Daire Başkanı Hasan Patel, Yunusemre Muhtarlar Derneği Başkanı Bedriye Pehlivan ve civar mahallelerin muhtarları da programa katıldı. Genel Müdür Coşkun, Karaveliler Mahallesi’nde vatandaşlarla tek tek selamlaştı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün selamlarını iletti.
Mahalle sakinleri hizmetlerden memnun
Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü’nün Karaveliler Mahallesi’nde yaptığı ve yapacağı hizmetlerden memnun olduklarını belirten mahalle sakinlerinden Hüseyin Avcı, “Büyükşehir Belediyemizden Allah razı olsun. Hayvan sulama göletimiz yapıldı. Mahallemizde ortaya çıkan su sıkıntısına açılan sondajla son verildi. Altyapımız da yenilenecek” derken, Halit Çetin isimli mahalle sakini de şunları söyledi: “Yeni sondajdan çok memnunuz. Bir altyapı eksikliğimiz kalmıştı. O da MASKİ tarafından döşenecek. Manisa Büyükşehir Belediyesi’ne ve MASKİ Genel Müdürlüğü’ne hizmetleri nedeniyle teşekkür ediyoruz."
“Cengiz Başkanımız gerçekten görev adamı”
Karaveliler Mahalle Muhtarı Cavit Avcı, “Manisa Büyükşehir Belediyemiz ve MASKİ Genel Müdürlüğümüz mahallemiz için çok önemli hizmetler yaptı. MASKİ adeta bir ambulans gibi ne zaman arasak hemen gelip ihtiyacımızı giderdi. Mezarlığımızın yolları yapıldı. İçme suyu sondajımız yapıldı. Hayvan sulama göleti yapılmakta. Şimdi de altyapımız yapılacak. Altyapı toprağın altında olduğu için görünmüyor ama çok önemli bir hizmet. Cengiz Başkanımız gerçekten görev adamı. Hizmetlerinden dolayı teşekkür ederim” dedi.
“Yunusemre ilçemize hizmetlerimiz devam edecek”
Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç, “MASKİ Genel Müdürümüz Yaşar Coşkun ile birlikte Yunusemre ilçemize bağlı Karaveliler Mahallesi’ni ziyaret ederek, ilçede görev yapan muhtarlar ile bir araya geldik. Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığımızın yapmış olduğu bir hayvan sulama göleti var. Bugün gölette çalışmalarımız bitiyor. Karaveliler, MASKİ tarafından 154 Mahalle Projesine dahil olan mahallelerden biri konumunda bulunuyor. Önümüzdeki günlerde bayrama hazır olması için mezarlık temizliğini yapacağız. Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ olarak Yunusemre ilçemize hizmetlerimiz devam edecek” ifadelerini kullandı.
“Hemşehrilerimizin her zaman hizmetindeyiz”
MASKİ Genel Müdürü Yaşar Coşkun, “Zaman zaman Cuma günleri namazımızı eda eylemek ve mahalle sakinlerimizle birlikte olmak gayesiyle bugünkü gibi programlar düzenliyoruz. Karaveliler Mahallemizi ziyaret ettik. Mahallemize getirdiğimiz ve getireceğimiz hizmetlerin muhasebesini yaptık. Mahalle sakinlerinin taleplerini dinledik. Büyükşehir Belediyemizin burada bir gölet çalışması da var. Sulama göleti devreye girince çevre mahallelerin de ihtiyacı karşılanmış olacak. Su hepimizin bildiği gibi günden güne kıymeti ve önemi artan, hatta su bilimcilerinin ifade ettiği üzere su savaşlarına yol açabilecek değerde bulunuyor. Bunun için suları ekonomik kullanmanın önemini de vatandaşlarımız ile bir araya geldiğimizde anlatıyoruz. Aynı toplumun insanlarıyız. Hemşehrilerimizin her zaman hizmetindeyiz. Onlara yardımcı olmak bizlere mutluluk veriyor. Bu mutluluğu onlarla paylaşmak için Karaveliler Mahallemizi ziyaret ettik” dedi.
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