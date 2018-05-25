"Büyükşehir Yasası'nda değişiklik yapmak için gayret içerisinde olacağız"

MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta, "Şunu taahhüt ediyoruz. İnşallah önümüzdeki yasa döneminde Büyükşehir Yasası'nda gerekli değişiklikleri yapma konusunda Milliyetçi Hareket Partisi olarak büyük gayret içerisinde olacağız." dedi.
Usta ile MHP Samsun milletvekili adayları, 24 Haziran'da gerçekleştirilecek seçim çalışmaları kapsamında Havza'da ziyaretlerde bulundu.
Esnafla sohbet eden Usta, daha sonra Havza Muhtarları Derneğine ziyarette bulunarak dernek başkanı Ahmet Çavdar ve muhtarlarla bir araya geldi.
Cumhurbaşkanlığı seçiminde partilerinin aday çıkarmadığını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı desteklediklerini hatırlatan Usta, MHP'nin Meclise güçlü giderse yönetimde söz sahibi bir parti olacağını söyledi.
Büyükşehir Yasası'nın değişmesi gerektiğini belirten Usta, bugün yasanın verdiği sıkıntıların büyük ölçüde görüldüğünü dile getirdi.
Yasanın tam anlamıyla seçilmişleri ön plana çıkaran yapısı bulunduğuna işaret eden Usta, şunları kaydetti:
"Hizmette verimsizliğe neden oldu. Yani her şeyi yerelleştirelim derken, Çakıralan köyüne de Samsun Büyükşehir Belediyesi bakacak. Buradaki yanlışlıklar ortaya çıktı. Biz hep şunu söylüyoruz. Köy, köy olarak yaşamalı. Köyün köy olarak özellikleri korunmalıdır. Köyde yaşamaktan caydırmaya, köyde yaşamayı pahalı hale getirmeye, zorlaştırmanın anlamı yok. O yüzden tüm sorunları biliyoruz. Şunu taahhüt ediyoruz. İnşallah önümüzdeki yasa döneminde Büyükşehir Yasası'nda gerekli değişiklikleri yapma konusunda Milliyetçi Hareket Partisi olarak büyük gayret içerisinde olacağız."
Son dakika! Türkiye'den ABD'ye F-35 tepkisi: Karşılık vermeye mecbur kalırız
Çorum'da mezarlıkta görülen gizemli kız yakalandı!
Kuaförün yasak aşk dehşetinde şok detay!
Soyadını Erdoğan yaptı, AK Parti'den aday gösterildi
Oruç tutanların kavuşacağı nimetler
Düğününde 'erik dalı' oynayan Uruguaylı damat konuştu
Bahçeşehir'de oluklu kertenkele krizi! Yılan sanıp öldürüyorlar ama...
İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson'a büyük şok: Dakikalarca işletildi
Trump'tan Kuzey Kore'ye tehdit: Ordumuz hazır
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle birlikte Bakanlar Kurulu'nda büyük değişim
WhatsApp kullanıcılarını şoke eden hata! Artık engellediğiniz kullanıcılar...
Okuyucu Yorumları 0 yorum