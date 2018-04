Büyükşehir’de ‘sinerji’ toplantısı

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, daha kaliteli hizmet ve daha güzel işler yapabilmek için hızlı koşmaya ihtiyaçları olduğunu belirterek, seri ve pratik düşünmek zorunda olduklarını söyledi.

Başkan Aktaş, Meclis Salonu’nda Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı, Teftiş Kurulu, İç Denetim Birimi ve 1. Hukuk Müşavirliği personeliyle bir araya geldi. Toplantıya, Genel Sekreter İsmail Yılmaz, Genel Sekreter Yardımcısı Murat Uşun, Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanı Habip Aslan ile belediye bürokratları ve ilgili personel katıldı.

"Yaptığımız işe değer vereceğiz"

Bursa gibi nüfusu 3 milyona ulaşmış, özellikli ve güçlü bir şehrin Büyükşehir Belediyesi’nde görev aldıklarını söyleyen Başkan Alinur Aktaş, doğumdan ölüme hayatın her safhasının ilgi alanlarına girdiğini hatırlattı. Şehre değer katmaktan başka bir şey düşünmediklerini belirten Başkan Aktaş, hızlı bir değişim ve dönüşüm süreci yaşandığını, buna ayak uydurmak zorunda olduklarını ifade etti. Belediyecilikte para, personel ve proje arasında uyum sağlanması halinde başarının geleceğini dile getiren Aktaş, "Yaşadığımız şehir sıradan bir yer değil ve çalıştığımız kurum üst düzey bir kurumdur. 3 milyon kişiye hizmet eden, Türkiye’nin 4. büyük belediyesiyiz. Burada bir ekip çalışması yapılıyor. Herkes pozisyonuna göre daha etkin ve hızlı çalışmanın derdinde olmalıdır. Daha kaliteli hizmet ve güzel işler yapabilmek için koşmaya ihtiyacımız var. Seri ve pratik düşünmek zorundayız. Temizlikçisinden daire başkanına kadar her personelimiz bizler için değerlidir. Yaptığımız işe değer vereceğiz. Önceliklere ve acil konulara ağırlık vereceğiz. Halkı kucaklayıcı olacağız. Herkesten aşk ve şevkle çalışmasını bekliyorum" dedi.

’’Çıtayı daha da yukarı çıkartacağız’’

Her zaman çıtayı daha da yukarıları çıkarmanın derdinde olduklarını, yaşanan sıkıntıları en aza indirmek için ekip olarak gece gündüz çalışacaklarını söyleyen Başkan Alinur Aktaş, "Vatandaşın taleplerini önemsiyoruz. Yapabileceklerimizi, yapamayacaklarımızı, neden yapacağımızı anlatmak zorundayız. İletişime bu açıdan önem veriyoruz" diye konuştu.Konuşmaların ardından Başkan Aktaş, personelle hatıra fotoğrafı çektirdi.