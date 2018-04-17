Büyükşehir’den 50 milyon TL’lik ihale

Büyükşehir Belediyesi sıcak asfalt kaplaması işi için yaklaşık maliyeti 50 milyon TL’yi aşan bir ihale yaptı. İhaleye sekiz firma katılarak teklif verdi.

Büyükşehir Belediyesi ulaşım yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. Geçen yıl kent merkezi ve ilçelerde asfalt rekoru kıran Büyükşehir Belediyesi, bu yıl da pek çok yerde asfaltlama çalışması yapacak. Büyükşehir Belediyesi bu amaçla yaklaşık maliyeti 52 milyon TL olan ihale yaptı.

İhaleye katılan firmalar ve teklifleri şöyle oldu:

"Nalbantoğlu İnşaat: 35 milyon 733 bin TL, İntaş İnşaat: 47 milyon 223 bin TL, Erk İnşaat: 48 milyon 638 bin TL, Teyda İnşaat: 49 milyon 299 bin TL, Aydın İnşaat: 49 milyon 845 bin TL, Nil Yapı: 53 milyon 773 bin TL, Gür Çelik İnşaat-İloğlu Yapı İş Ortaklığı: 53 milyon 727 bin TL, Ali Ünal İnşaat-Öztaşlar İş Ortaklığı: 59 milyon 862 bin TL."

İhale, tekliflerin incelenmesinin ardından sonuçlanacak.