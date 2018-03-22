Büyükşehir’den Akşehir’e yatırım

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, Akşehir’e kazandırılan Atıksu Arıtma Tesisi ile prestij cadde ve asfalt plentini inceleyip asfalt sezonunun açılışını gerçekleştirdi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, yerel buluşmalar, yatırım incelemeleri ve çeşitli programlar için Akşehir ilçesini ziyaret etti. Başkan Tahir Akyürek’in Akşehir’deki ilk durağı Atıksu Arıtma Tesisi oldu. Tesisi Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya ve Büyükşehir Belediyesi yöneticileri ile birlikte inceleyen Başkan Akyürek, Akşehir Atıksu Arıtma Tesisi’nin Konya Atıksu Arıtma Tesisi’nden sonra yapılan en modern tesislerden biri olduğunu dile getirdi. Tesisin günlük 15 bin metreküplük bir kapasite ile çalıştığını kaydeden Başkan Akyürek, “63 milyon liraya mal olan tesisimizin yüzde 85’i AB fonlarından hibe olarak temin edildi. Yüzde 6’sı Çevre ve Şehircilik Bakanlığından, geri kalanı da KOSKİ Genel Müdürlüğümüz bütçesinden karşılandı. 10 yıllık bir vizyon kapasitesi ile çalışan Atıksu Arıtma Tesisimiz, gelecekte Akşehir’in büyümesi ile birlikte büyümeye uygun olarak, kapasitesi geleceğe yetecek bir şekilde yapılmış oldu” dedi.

"Akşehir için çok önemli bir yatırım"

Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya da, Atıksu Arıtma Tesisinin ilçe için çok önemli ve güzel bir yatırım olduğunun altını çizerek, “Akşehirimiz için çok güzel bir yatırım. Bu tesisimiz ile birlikte eski Akşehir bölgemizdeki 36 kilometrelik kanalizasyon hatlarımızı da yeniledik. 2014’ten sonra Büyükşehir Belediyemizin de katkısı ile bu tesis yapıldı. İnşallah 25 yıllık bir süre ile hizmet verecek ve sonrasında tesis ilave bölümlerle hizmet vermeye devam edecek. Ben emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu. "Bölgedeki asfalt faaliyetlerinde büyük artış sağlayacak"

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek daha sonra ilçeye kazandırılan asfalt plentini inceleyerek, asfalt sezonunun açılış törenine katıldı. Yaklaşık 5 milyon liraya mal olan ve üretim kapasitesi Konya merkezdeki asfalt plentine yakın, saatte 240 ton olan asfalt plenti ile bölgeye kullanılacak asfalt maliyetinin düşmüş olacağını, verimin artacağını belirten Başkan Akyürek, “Bugün asfalt sezonunu açıyoruz. Şehir içi ve mahalle yollarında 2018 hedeflerine ulaşmamız anlamında bu, önemli bir başlangıç ve bir dönüm noktası olacak” dedi.

Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, tesisin Büyükşehir Belediyesinin ilçeye kazandırdığı önemli hizmetlerden birisi olduğunu vurgulayarak, tesisin daha hızlı ve kaliteli üretim yaparak yolların standardını daha yukarılara taşımış olacağını sözlerine ekledi. Yapılan duanın ardından Başkan Tahir Akyürek ve Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, yeni asfalt sezonunu başlattı.

"Afrin zaferi bir takvimlendirme değil kaderin planlamasıdır"

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, daha sonra teşkilat mensupları, muhtarlar, STK temsilcileri ve ilçe sakinlerinin katıldığı Yerel Buluşmalar programında konuştu. Konuşmasında, TSK’nın Afrin Zaferi’ne değinen Başkan Tahir Akyürek, zaferin yeni nesillerin ecdadımıza layık bir nesil olduğunun önemli bir göstergesi olduğunu söyledi. Bütün dünyada girilemez denilen, birçok ülkenin de desteği ile siperler oluşturulan bir coğrafyada ordumuzun sivilleri koruyarak, halkı dikkate alarak ve tabiata, insanlara zarar vermeden mücadeleyi kazandığının altını çizen Başkan Akyürek, “18 Mart’a rastlanılan bir günde yeni bir zafere imza atıldı. Bu bir tesadüf değil, 103 sene sonra yeni bir zafer kazanılmasını bir takvimlendirme olarak görmeyin. Bu tarihin bir planlamasıdır aslında, bu kaderin planlamasıdır. Bu Cenab-ı Hakk’ın milletimizin üzerindeki rahmet elinin devam ettiğinin bir göstergesidir” ifadelerini kullandı. "Akşehir’e değer katan yatırımlar"

Büyükşehir Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan yatırım ve projeler hakkında bilgi veren Başkan Akyürek, şehir Konağı yatırımının ilk olarak Akşehir’de faaliyete geçtiğini kaydetti. Başkan Akyürek, “Prestij caddeler, mahalle yolları, asfalt plenti, ek derslik, modern taksi durakları, modern cam duraklar, restorasyon çalışmaları yapıldı. İçme suyu yatırımlarına 2,6 milyon lira, kanalizasyona 20 milyon lira harcama yaptık. Akşehir Platenateryumu, yani Bilim Merkezi ile otogar inşasına da bu yıl başlıyoruz” diye konuştu. Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya da ilçeye yaptıkları yatırımlar için Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek ve ekibine teşekkür ederek, “Çok güzel hizmetler oldu. Büyükşehir olmanın avantajlarını hep gördük. Büyükşehir Belediye Başkanımız ve bütün ekibi her zaman yanımızda oldular. Bunlar büyük hizmetler” şeklinde konuştu. Akkaya, programın sonunda Başkan Akyürek’e Nahçıvani Hazretleri tarafından yazılan eseri takdim etti.

Akşehir Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen programa Akşehir Kaymakamı Mehmet Türk, AK Parti Akşehir İlçe Başkanı Abdurrahman Çardakoğlu, AK Parti Konya İl Yönetim Kurulu Üyesi ve İlçe Koordinatörü Muharrem Akkaya, MHP İlçe Başkanı Ümit Şafak, CHP İlçe Başkanı Ömer Koç, Meclis üyeleri ve muhtarlar katıldı.

"Otobüs filomuz yenileniyor"

Daha sonra ilçeye kazandırılan prestij caddeyi inceleyerek ilçeye iki yeni otobüs teslim törenine katılan Başkan Akyürek, Akşehir’de yaklaşık 8 milyon liralık bir merkez yol çalışmasına destek verdiklerini söyledi. Toplu ulaşımda Konya merkez dışında yaklaşık 300 otobüs ile hizmet verdiklerini ve filoyu yenilediklerini kaydeden Başkan Akyürek, “Bugün de sefere iki yeni otobüs ilave ediyoruz. Daha güzel, daha konforlu, ergonomik, daha çevreci otobüsler. Yani karbon salınımı daha az olan araçlar. Akşehir’e hizmetlerimiz, ilçe belediyemizle, teşkilatımızla artarak devam edecek” dedi.

Büyükşehir’den Akşehir’e yatırım

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