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Büyükşehir’den Aksu’ya 35 milyon TL’lik alt yapı yatırımı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.04.2018 15:02 | Son Güncelleme

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Aksu ilçesi’nde 35 milyon TL’lik alt yapı çalışması başlattı.Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, ilçelerin alt yapı sorunlarını çözmeye devam ediyor.

Büyükşehir’den Aksu’ya 35 milyon TL’lik alt yapı yatırımı

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Aksu ilçesi’nde 35 milyon TL’lik alt yapı çalışması başlattı.
Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, ilçelerin alt yapı sorunlarını çözmeye devam ediyor. Geçtiğimiz ay Aksu’da ASAT isale hattının temelini atan Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Aksu’daki Macun Deresi’nin koku sorununu ortadan kaldıracaklarının sözünü vermişti. ASAT Genel Müdürlüğü Aksu’nun kanalizasyon sorununa kalıcı çözüm bulmak amacıyla hayata geçirilen ve 2 etaptan oluşan alt yapı projesine başladı.

İlk etap temmuzda bitecek
Aksu ilçesi, Macun Mahallesi’nde 10 bin metrelik kanalizasyon şebeke hattının yapılması ile projenin 1. etabı tamamlanmış olacak. Kanalizasyon şebekesinin bu yaz hizmete girmesi planlanıyor. Projenin ikinci etabı kapsamında ise Macun ve Barbaros mahallelerinde tamamı 15 bin metrelik kolektör ve şebeke hattı inşa edilmesi yer alıyor. İki etap halinde projelendirilen kanalizasyon hatlarının maliyeti 18 milyon TL.

Yağmur suyu tahliye sorunu da bitecek
Aksu’da kanalizasyon ile eş zamanlı olarak yağmur suyu tahliyesi için de yeni bir proje hayata geçiriliyor. Yaza kadar bitirilmesi ön görülen yağmur suyu çalışmaları ile Macun Deresi’ne kapalı betonarme kutu menfezler inşa ediliyor. 2015 yılında projenin ilk etabı tamamlanmıştı. Projenin devamında 810 metre uzunluğunda olacak kapalı menfez hat ile yağmur suyu tahliyesi sağlanacak. 17 milyon TL maliyeti ile bu proje ile aynı zamanda çevre sağlığı açısından önemli bir sorun da tarihe karışacak.

Büyükşehir’den Aksu’ya 35 milyon TL’lik alt yapı yatırımı

Büyükşehir’den Aksu’ya 35 milyon TL’lik alt yapı yatırımı

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