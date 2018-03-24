Büyükşehirden anlamlı tiyatro

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kültür sanat etkinlikleri çerçevesinde ’Milli Mücadele’nin Cesur ve Kayıp Kadınları’ adlı oyun sahnelendi.

"Milli Mücadele’nin Cesur ve Kayıp Kadınları’ adlı oyun Şehir Tiyatrosu’nda izleyicilerle buluştu. Oyunda Anadolu’nun cesur kadınının başkaldırarak düşmana meydan okuyuşu ve milli mücadeleye katılışı anlatıldı.

İzleyicilerden büyük ilgi gören oyunda, tarihe damga vuran ’Kara Fatma’, ’Senem Ayşe’, ’Şerife Bacı’, ’Efe Ayşe’ ve ’Yirik Fatma’nın hikayelerinden kesitler sunuldu.