Büyükşehir’den bahar temizliği

Erzurum Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde bahar temizliğine başladı. Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Temizlik İşleri Şube Müdürlüğü ekipleri, kentin dört bir yanında hummalı bir çalışma yürütüyor. Çevre Temizlik Timleri, 34 araç ve 72 personelle sorumluluk alanında bulunan 247 caddede çalışma yaptı. Ekipler ayrıca çevre yolları olan E-80 Karayolu, Dadaşkent Yolu, Çat Yolu, Abdurrahman Gazi Türbe Yolu, Tortum Yolu, Eski ve Yeni Havaalanı yolları, Sebze ve Meyve Hali, Nakliyeciler ve Hurdacılar Sitesi, Mahallebaşı Semt Garajı ve Şükrüpaşa Semt Garajı’nda da bahar temizliği gerçekleştirdi. Bahse konu bölgelerde caddeleri de temizleyen Büyükşehir’in ekipleri, kendi sorumluluğundaki ana arter ve sokakları da baştan aşağı yıkadı. Çevre Timleri ayrıca, baharın gelmesiyle birlikte yol güzergâhındaki orta refüjlerin de bakımını gerçekleştirdi. Yetkililer, İl genelinde yürütülen çevre temizliğiyle ilgili şunları kaydetti: “Ekiplerimiz temizlik çalışmasına 7/24 devam ediyor. İlimizde yürütülen bu çalışmada vatandaşlarımızın da desteğiyle kentimizi ter temiz bir hale getiriyoruz. Çevre ve doğa bilincimizi daha duyarlı bir hale getirerek yarınlarımıza daha temiz bir şehir bırakalım.”
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