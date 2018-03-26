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Büyükşehir’den çocuklara 2 oyun

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.03.2018 10:12 | Son Güncelleme

Büyükşehir Belediyesi çocuklar için birbirinden güzel oyunları Kayseri’ye getirmeye devam ediyor.

Büyükşehir’den çocuklara 2 oyun

Büyükşehir Belediyesi çocuklar için birbirinden güzel oyunları Kayseri’ye getirmeye devam ediyor. Hafta sonu iki güzel oyun çocuklarla buluştu.
Büyükşehir Belediyesi kültür sanat etkinlikleri çerçevesinde çocuklar bu hafta sonu da birbirinden güzel oyunları izleme fırsatı buldular. Hafta sonu çocukların en sevdiği hikayelerden olan ‘Ali Baba’nın Çiftliği’ adlı oyun çocuklarla buluştu. Sebahattin Mutluer’in yazıp yönettiği oyun Şehir Tiyatrosu’nda sahnelendi. İki seans halinde sahnelenen oyunda yolları kesişen müzisyen dört kafadarın hikayesi anlatıldı.
Hafta sonu sahnelenen bir başka oyunda çocukların en sevdiği kahramanlardan olan ‘Rapunzel İle Beyaz Atlı Prens’ oldu. Sebahattin Mutluer’in yazıp yönettiği oyun Şehir Tiyatrosu’nda sahnelendi. İki seans haline sahnelen oyunda Rapunzel’in kaçırılıp ormanda bir kuleye hapsedilmesiyle başlayan hikaye anlatıldı. Çocuklar ve aileleri iki oyunda da keyifli dakikalar geçirdi.

Büyükşehir’den çocuklara 2 oyun

Büyükşehir’den çocuklara 2 oyun

Büyükşehir’den çocuklara 2 oyun

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