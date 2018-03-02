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Büyükşehir’den dolandırıcılık uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.03.2018 16:31 | Son Güncelleme

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan duyuruda vatandaşların Genel Sekreteri İlhan Bayram’ın adını kullanarak bağış isteyen kişilere kanmaması istendi.Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram’ın ismi kullanılarak çeşitli kesimlerden para isteyen ve bazı vatandaşlardan da para alan dolandırıcıların olduğu belirlendi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan duyuruda vatandaşların Genel Sekreteri İlhan Bayram’ın adını kullanarak bağış isteyen kişilere kanmaması istendi.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram’ın ismi kullanılarak çeşitli kesimlerden para isteyen ve bazı vatandaşlardan da para alan dolandırıcıların olduğu belirlendi. Daha önce de Genel Sekreter Bayram tarafından konuyla ilgili yetkili mercilere suç duyurusunda bulunuldu. Belediye tarafından yapılan açıklamada, vatandaşların dolandırıcılara kanmamaları gerektiği ve böyle bir olayla karşılaşıldığında zaman geçmeden emniyet birimlerine haber verilmesi istendi.

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