Büyükşehir’den Elmalı ilçesine 4 yılda 150 milyonluk TL yatırım

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel Elmalı ilçesine 4 yılda 150 milyon liralık yatırım yaptıklarını söyledi. Elmalı Belediye Başkanı Ümit Öztekin de Elmalı’ya 4 yılda gelen yatırımın 100 yılın toplamından fazla olduğunu ifade etti.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Elmalı’yı ziyaret etti. AK Parti Elmalı İlçe Danışma Meclisi Toplantısı’na katılan Türel, ilçeye yaptığı hizmetleri anlattı. Elmalı’ya 4 yılda toplam 150 milyon liralık yatırım yaptıklarını belirten Başkan Türel, “40 km’si sıcak asfalt olmak üzere toplam 150 km asfalt hizmeti verdik. Eskiden 5 kilometrelik bir yolu yaptırmak için bile Ankara’nın kapısını aşındırıyordu vatandaş. Türkiye’nin ilçelerdeki ilk asfalt plentini Elmalı’ya kurduk. Yıllardır ihtiyaç duyulan asfalt çalışmalarını yaptık. 2013’te İl Özel İdare’nin tüm Antalya mahallelerine yaptığı bütün yatırım 10 milyon lira iken, biz sadece Elmalı’ya 150 milyon liralık yatırım yapmışız. Daha da yapacağız” dedi.

Sulama suyu projeleri

Yuva’da kurdukları kapalı devre sulama suyu sistemi ile 5 bin dekar alanının en verimli şekilde sulanabilir hale geldiğini kaydeden Türel, “Şimdi Yapraklı sulama projemiz bitti. Burada yaklaşık 360 dönümlük bir alanı sulayacağız. Eskihisar kapalı devre sulama sistemimiz devam ediyor. Burada da 1100 dönümlü bir alanı sulayacağız. Güneşten elde ettiğimiz enerji ile artık çiftçimiz sulama suyunda elektriği bedava kullanıyor. Buradaki 10 kooperatifimizin sulama gideri bu sayede yüzde 50 azaldı. Böylece rekabet gücü arttı” dedi.

"Elmalı’yı denize götüreceğiz"

Elmalı’ya mezbaha kazandırdıklarını belirten Başkan Menderes Türel, şunları aktardı: “Şimdi sırada terminal projemiz var. Bu senenin sonuna doğru temelini atacağız. Artık Elmalı’yı denize götürüp getireceğiz. Finike’de Kadınlar Plajı yapıyoruz. Elmalılı hanım kardeşlerimiz için ücretsiz servis koyacağız. Denize gidip gelmek zor diyorsanız burnunuzun ucuna kapalı yüzme havuzu yapıyoruz. Onu da açacağız. Dışarıda kar yağıyor içeride sıcak suda sabahtan akşama kadar hanım kardeşlerimiz havuzun keyfini çıkartacaklar. Saunası da olacak.” Elmalı’da Sosyal Kart sahibi vatandaş sayısının 1751’e ulaştığını söyleyen Başkan Türel, Elmalı ASMEK’ten 3 bin 99 vatandaşın mesleki ve sanat eğitimi aldığını belirtti.

4 yıldaki yatırım son 100 yıldaki yatırımdan fazla

Elmalı Belediye Başkanı Ümit Öztekin, de Menderes Türel ile kol kola vererek Elmalı’ya çok önemli hizmetler kazandırdıklarını söyledi. Başkan Türel ile yakaladıkları uyumlu çalışmanın hizmet olarak Elmalı’ya yansıdığını anlatan Öztekin, “2003 yılında Pirhasanlar yolunu stabilize hale getirmek için Ankara’ya Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğüne gitmiştik, yapamayız yanıtı almıştık. Bugün ise Büyükşehir Belediyemiz bu yolu sıcak asfaltla kapladı. Avrupa standartlarındaki gibi yol oldu. Son 4 yılda Elmalı’ya gelen yatırım 100 yılda toplam gelen yatırımdan daha fazladır” diye konuştu.

Büyükşehir Belediyesi’nin tamamlamak üzere olduğu Elmalı Muhammed Hamdi Yazır Kültür Merkezi’nde incelemelerde bulunan Başkan Türel, içinde kapalı yüzme havuzu, sauna, fitness salonu, kreş, kadınlar lokali, toplantı salonları ve gençlik merkezinin de yer aldığı modern kültür merkezini yakında hizmete açacaklarını müjdeledi.