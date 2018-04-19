Büyükşehir’den festival tadında kutlama

Antalya Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı 3 gün sürecek şenliklerle kutlayacak. Konserler, müzik ve dans gösterileri, yarışmalar ve pek çok etkinliğin gerçekleşeceği şenlikler kapsamında sevilen sanatçı Buray da konser verecek. Ünlü karikatürist ve yazar Salih Memecan da çocuklarla buluşacak.

Antalyalı çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı Büyükşehir Belediyesi etkinlikleri ile coşku içinde kutlayacak. Çocuklar için üç gün boyunca kesintisiz dolu dolu bir program hazırlayan Büyükşehir Belediyesi, 21-22-23 Nisan tarihleri arasında renkli etkinlikler ve konuklarla buluşturacak. Zıp Zıp Park’ta eğlence ücretsiz olacak. Ünlü karikatürist ve yazar Salih Memecan çocuklarla buluşacak. Uçurtma Şenliği’ ile binlerce uçurtma çocukların ellerinde gökyüzünü renklendirecek.

Konserler, yarışmalar ve eğlenceli aktiviteler

Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği Antalya Çocuk ve Uçurtma Festivali kapsamında Cam Piramit ve çevresi sürpriz etkinliklerle eğlencenin merkezi olacak. Şişme oyun parklarında çocuklar doyasıya eğlenirken, Şeker Portakalı animasyon ekibi; sihirbaz-jonglör gösterileri, masal kahramanlarıyla çocuklara unutulmaz bir bayram yaşatacak. Evrenin sırlarını Planetaryum ile keşfe çıkacak çocuklar, 3-D ve 10-D film gösterimleri ile sinemanın keyfini çıkaracak. Ukrayna ve Azerbaycan’dan gelen ekipler yöresel danslarıyla bayram coşkusuna renk katacak. Çocukların sevgilisi Pony Atlar da 23 Nisan etkinliklerinde yer alacak. Çocukları küçük yaşlarda hayvan sevgisi ile tanışırken, Pony atlara binerek özel bir deneyim yaşayacak. Polonya Chaps Korosu da ‘Dostluk Konseri’ verecek.