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Büyükşehir’den Foça’ya yeni bir arıtma daha

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.04.2018 12:32 | Son Güncelleme

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, Yeni Foça ileri biyolojik atık su arıtma tesisinin ardından Foça’ya Avrupa standartlarında bir arıtma tesisi daha kazandıracak.

Büyükşehir’den Foça’ya yeni bir arıtma daha

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, Yeni Foça ileri biyolojik atık su arıtma tesisinin ardından Foça’ya Avrupa standartlarında bir arıtma tesisi daha kazandıracak. Foça Bağarası’nda kurulacak tesis, Foça ve Menemen arıtmasına uzak yerleşimlerin evsel atıklarını arıtacak.
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı son rakamlara göre, Avrupa Birliği standartlarında arıtma sayısı, kişi başına düşen atık su arıtma miktarı ve AB standartlarında arıtım oranı ile Türkiye’de ilk sırada yer alan İzmir Büyükşehir Belediyesi, bölgelerin gelişen ihtiyaçlarına göre yeni arıtma yatırımlarını sürdürüyor. Foça’daki mevcut arıtmadan sonra Yeni Foça bölgesinin evsel atık sularını arıtmak için 41 milyon liralık yatırımla 2016 yılında Yeni Foça, 2010 yılında Menemen, 2017 yılında da Menemen Türkelli ileri biyolojik atık su arıtma tesislerini hizmete alan İZSU, Foça ve Menemen’de arıtma tesislerine uzak yerleşim evsel atıklarını arıtmak için Foça ilçesine Avrupa standartlarında bir arıtma tesisi daha kazandırıyor.
Gerenköy yerleşiminde Kemal Atatürk ve Fevzi Çakmak mahalleleri, Kozbeyli Mahallesi, Bağarası yerleşiminde Yenibağarası, Hacıveli, Kazım Dirik ve Koca Mehmetler mahalleleri, Maltepe yerleşiminde Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyet ve Yeniköy ile Menemen ilçesi Musabey, Çavuşköy, Kesik ve Villakent bölgesindeki atık suların arıtılması amacıyla inşa edilecek tesis, Foça Bağarası Hacıveli Mahallesi’nde 21 bin metrekarelik alanda kurulacak. 16 bin kişiye hizmet verecek Bağarası Arıtması, günde 2600 metreküp evsel atık su arıtacak.

Büyükşehir’den Foça’ya yeni bir arıtma daha

Büyükşehir’den Foça’ya yeni bir arıtma daha

Büyükşehir’den Foça’ya yeni bir arıtma daha

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