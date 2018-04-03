Büyükşehir’den ihale

Büyükşehir Belediyesi Gürpınar Taş Ocağı’ndan agrega üretilmesi işi için ihale yaptı. İhaleyi alan firma 1 milyon 450 bin ton agrega üretecek.
Büyükşehir Belediyesi’nin Gürpınar Taş Ocağı’ndan 1 milyon 450 bin ton agrega üretilmesi için yapmış olduğu ihaleye iki firma katıldı. Yaklaşık maliyeti 11 milyon 266 bin TL olarak belirlenen ihaleye katılan firmalardan Yerginler Hafriyat 9 milyon 990 bin TL, İloğlu İnşaat ise 12 milyon 325 bin TL teklif verdi.
İhale, komisyon tarafından tekliflerin incelenmesinin ardından sonuçlanacak.
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