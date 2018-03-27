Büyükşehir’den kırsala eğitim desteği

Bursa Büyükşehir Belediyesi, hayvancılık sektörünün geliştirilmesi maksadıyla çiftçilere eğitim veriyor.

Büyükşehir Belediyesi, hayvancılık sektörünün geliştirilmesi için çiftçilere yönelik eğitimlere devam ediyor. Bu çerçevede 20 Şubat ile 15 Mart tarihleri arasında Büyükorhan, Harmancık, Karacabey, Keles, Mustafakemalpaşa, Orhaneli ve Yenişehir ilçelerindeki hayvan yetiştiricilerine yönelik toplam 12 konferans verildi. Eğitimlerde ‘buzağı bakımı ve beslemesi, sağım teknikleri, ahır hijyeni ve hayvan hastalıkları ile mücadele, koruyucu hekimlik, sağlıklı süt elde edebilme ve sütün muhafazası gibi konuları ele alındı.