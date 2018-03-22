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Büyükşehir’den öğrencilere deneme sınavı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.03.2018 17:44 | Son Güncelleme

Gençlere ve eğitime yönelik çalışmalarını sürdüren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, üniversite sınavlarına girecek olan öğrencilere yönelik Temel Yeterlilik Sınavı (TYT) deneme sınavlarını başlattı.Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ortaklaşa düzenlenen TYT (Temek Yeterlilik Sınavı) deneme sınavlarının birincisi 13 ilçede 201 okulda 21 bin 825 bin öğrencinin katılımıyla gerçekleşti.

Büyükşehir’den öğrencilere deneme sınavı

Gençlere ve eğitime yönelik çalışmalarını sürdüren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, üniversite sınavlarına girecek olan öğrencilere yönelik Temel Yeterlilik Sınavı (TYT) deneme sınavlarını başlattı.
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ortaklaşa düzenlenen TYT (Temek Yeterlilik Sınavı) deneme sınavlarının birincisi 13 ilçede 201 okulda 21 bin 825 bin öğrencinin katılımıyla gerçekleşti. Sınav öncesi Hatice Kübra Kız Anadolu İmam Hatip Lisesini ziyaret eden Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdulkadir Açar, İl Milli Eğitim Müdürü Şeraffettin Turan öğrencilere test kitapçıklarını dağıtıp, başarılı bir sınav geçirmelerini diledi. Büyükşehir Belediyesi olarak eğitime yönelik birçok çalışma yaptıklarına değinen Açar, "Sınava girecek olan öğrencilere başarılar diliyorum. Her şeyden önce kendilerine güvenmelerini istiyoruz. Hedeflerine ulaşabilmeleri için tek yapmanız gereken çok çalışmak. Bizlerde sizlere her zaman destek olmaya, sizler için çalışmalar yapmaya devam edeceğiz" dedi.
İl Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Turan ise, "Şanlıurfa’da eğitim adına güzel çalışmaların devam ediyoruz. Öğrencilerimizin kaliteli bir eğitimle geleceklerine yön vermemizde her kesimden büyük destek alıyoruz. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ile birlikte çok güzel çalışmaya imza atıyoruz" diye konuştu

Büyükşehir’den öğrencilere deneme sınavı

Büyükşehir’den öğrencilere deneme sınavı

Büyükşehir’den öğrencilere deneme sınavı

Büyükşehir’den öğrencilere deneme sınavı

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