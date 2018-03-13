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Büyükşehir’den önemli ihale

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.03.2018 11:35 | Son Güncelleme

Büyükşehir Belediyesi, Kayseri’nin yeni gelişme bölgelerinden olan Bölge Hastanesi karşısındaki arsaların ihalelerine devam ediyor.

Büyükşehir’den önemli ihale

Büyükşehir Belediyesi, Kayseri’nin yeni gelişme bölgelerinden olan Bölge Hastanesi karşısındaki arsaların ihalelerine devam ediyor. 14 Mart Çarşamba günü yapılacak olan ihale ile 8 adet konut alanı arsası satışa sunulacak.
Bölge Hastanesi karşısına yapılacak iş yerleri ile 16 adet arsayı daha önce ihaleyle satışa sunan Büyükşehir Belediyesi, aynı bölgedeki 8 adet arsayı daha satışa çıkarıyor. Arsa ihalesi 14 Mart Çarşamba günü saat 14.00’te yapılacak.
Devlet İhale Kanunu’nun 45. Maddesine göre Açık Teklif Usulü İhale ile satışa sunulacak arsaların muhammen bedelleri 1 milyon 250 bin TL olarak belirlendi. İhaleye katılmak isteyenler başvurularını 14 Mart Çarşamba günü saat 13.30’a kadar yapabilecek.

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