Büyükşehirden Yenipazar’da türkü dolu gece

Aydın’ın ilçelerinde vatandaşları şarkılarla, türkülerle, sanatla buluşturmaya devam eden Aydın Büyükşehir Belediyesi, önceki akşam Yenipazarlıları türkülerle bir araya getirdi.
Şef Özcan Yılmaz yönetimindeki Aydın Büyükşehir Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu’nun seslendirdiği birbirinden güzel türkülerle buluşan Yenipazarlılar türkü dolu bir gece yaşadı.
Koronun Atatürk Yenipazar Kültür Merkezi’ndeki konserinde "Eklemedir Koca Konak", "Çökertme", "Candan İleri" gibi yirmiye yakın türkü seslendirildi.
Konsere yoğun ilgi gösteren ve türkülere eşlik eden seyirciler, düzenlenen konser için Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür ettiler.
Son dakika! Iğdır'da patlama! Ölü ve yaralılar var
Avusturya'dan 24 Haziran seçimi için Türkiye'yi kızdıracak açıklama
24 Haziran seçiminde Cumhurbaşkanlığı pusulası nasıl olacak?
İğrenç olay! Kediye tecavüz etti
Son dakika! İstanbul'da tur otobüsleri çarpıştı! Yaralılar öğrenciler var
AK Partili Şentop, CHP'li ismin adaylığını duyunca canlı yayında kahkaha attı
15 yeni üniversite kurulacak! İstanbul, Gazi ve İnönü üniversiteleri bölünecek
Son dakika! Pentagon'dan flaş S-400 açıklaması
Herkesin içinde ilişkiye girdiler
Gece gerdanlık, gündüz seyranlık
Kötü haberler peş peşe geldi: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Samsung Galaxy S10'da büyük eksik
Porno yıldızları bedava Bitcoin dağıttı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum