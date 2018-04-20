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Büyükşehirden Yenipazar’da türkü dolu gece

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.04.2018 14:08 | Son Güncelleme

Aydın’ın ilçelerinde vatandaşları şarkılarla, türkülerle, sanatla buluşturmaya devam eden Aydın Büyükşehir Belediyesi, önceki akşam Yenipazarlıları türkülerle bir araya getirdi.Şef Özcan Yılmaz yönetimindeki Aydın Büyükşehir Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu’nun seslendirdiği birbirinden güzel türkülerle buluşan Yenipazarlılar türkü dolu bir gece yaşadı.Koronun Atatürk Yenipazar Kültür Merkezi’ndeki konserinde "Eklemedir Koca Konak", "Çökertme", "Candan İleri" gibi yirmiye yakın türkü seslendirildi.Konsere yoğun ilgi gösteren ve türkülere eşlik eden seyirciler, düzenlenen konser için Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür ettiler.

Büyükşehirden Yenipazar’da türkü dolu gece

Aydın’ın ilçelerinde vatandaşları şarkılarla, türkülerle, sanatla buluşturmaya devam eden Aydın Büyükşehir Belediyesi, önceki akşam Yenipazarlıları türkülerle bir araya getirdi.
Şef Özcan Yılmaz yönetimindeki Aydın Büyükşehir Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu’nun seslendirdiği birbirinden güzel türkülerle buluşan Yenipazarlılar türkü dolu bir gece yaşadı.
Koronun Atatürk Yenipazar Kültür Merkezi’ndeki konserinde "Eklemedir Koca Konak", "Çökertme", "Candan İleri" gibi yirmiye yakın türkü seslendirildi.
Konsere yoğun ilgi gösteren ve türkülere eşlik eden seyirciler, düzenlenen konser için Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür ettiler.

Büyükşehirden Yenipazar’da türkü dolu gece

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