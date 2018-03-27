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Büyükşehir’in çevreci projesi yükseliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.03.2018 11:42 | Son Güncelleme

Büyükşehir Belediyesi, Şarampol Projesi kapsamında yapımını sürdürdüğü katlı otopark projesi ile Cumhuriyet Mahallesi’ne aynı zamanda yeni bir park ve yaşam alanı kazandırmayı hedefliyor.Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel’in ‘Bu proje sadece bir yeraltı otoparkı değil aynı zamanda bir yeşil alan projesi” diyerek tanıttığı Cumhuriyet Mahallesi Yeraltı Katlı Otoparkı inşaatı hızla devam ediyor.

Büyükşehir’in çevreci projesi yükseliyor

Büyükşehir Belediyesi, Şarampol Projesi kapsamında yapımını sürdürdüğü katlı otopark projesi ile Cumhuriyet Mahallesi’ne aynı zamanda yeni bir park ve yaşam alanı kazandırmayı hedefliyor.
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel’in ‘Bu proje sadece bir yeraltı otoparkı değil aynı zamanda bir yeşil alan projesi” diyerek tanıttığı Cumhuriyet Mahallesi Yeraltı Katlı Otoparkı inşaatı hızla devam ediyor. Altı otopark üzeri park olarak tasarlanan projede kazı işlemlerinin tamamlanmasının ardından betonarme imalatları başladı.

Şarampol nefes alacak
’Efsane Geri Dönüyor’ sloganıyla hayata geçirilen Şarampol Projesi’nin otopark ihtiyacına çözüm bulmak üzere yapımına başlanan yer altı otoparkı, zemin altında 4 kat projelendirildi. 307 araç kapasiteli otoparkın üstü ise tamamen park, çocuk oyun alanları ve yeşil alan olarak tasarlandı. 17 metre derinliğinde kazı yapılan projede, betonarme imalatlar başladı. Dördüncü bodrum katın beton kolon, perde ve tabliye imalatları yapılıyor.

Yeşil alan ile otopark çözümü
Üstü park altı otopark olacak proje sayesinde Şarampol Caddesi’ne gelen ziyaretçilerin esnaf ve mahalle sakinleri otopark sıkıntısı yaşamayacağı bildirildi. Yeraltı otoparkının üstü de tamamen yeşil alan olarak değerlendirileceği projede çocuk oyun alanları, yürüyüş parkurları, spor egzersiz alanı, 3 adet su havuzu, oturma alanları bulunacak.

Büyükşehir’in çevreci projesi yükseliyor

Büyükşehir’in çevreci projesi yükseliyor

Büyükşehir’in çevreci projesi yükseliyor

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