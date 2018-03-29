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Büyükşehirin kırsal kalkınmaya destekleri devam ediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.03.2018 13:08 | Son Güncelleme

Milli tarım politikası kapsamında ilçelerde kırsal kalkınma yatırımlarına devam eden Samsun Büyükşehir Belediyesi, Vezirköprü ilçesinde çiftçilere sertifikalı nohut ve fasulye tohumu dağıttı.Kırsal kalkınmaya yönelik desteklerini sürdüren Samsun Büyükşehir Belediyesi Kırsal Kalkınma Daire Başkanlığı çiftçi eğitimlerine devam ediyor.

Büyükşehirin kırsal kalkınmaya destekleri devam ediyor

Milli tarım politikası kapsamında ilçelerde kırsal kalkınma yatırımlarına devam eden Samsun Büyükşehir Belediyesi, Vezirköprü ilçesinde çiftçilere sertifikalı nohut ve fasulye tohumu dağıttı.
Kırsal kalkınmaya yönelik desteklerini sürdüren Samsun Büyükşehir Belediyesi Kırsal Kalkınma Daire Başkanlığı çiftçi eğitimlerine devam ediyor. Bilinçli tarım yapılması amacıyla Vezirköprü Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü işbirliği ile çiftçilere nohut ve fasulye ekimi konusunda eğitim verildi. Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü uzmanları tarafından verilen eğitimi başarıyla tamamlayan 100 çiftçi, sertifikalarını aldı.
Eğitimin ardından çiftçilere, Vezirköprü Kültür Merkezinde 4 ton nohut ve 2 ton fasulye tohumu dağıtıldı.
Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Sefer Arlı ile Kırsal Kalkınma Daire Başkanı Mehmet Akif Özdemir’in de katıldığı tohum dağıtımında, çiftçilere hayırlı ve bol kazanç temennisinde bulunuldu.

Büyükşehirin kırsal kalkınmaya destekleri devam ediyor

Büyükşehirin kırsal kalkınmaya destekleri devam ediyor

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