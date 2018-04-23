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Büyükşehir’in minik başkanları

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.04.2018 18:47 | Son Güncelleme

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla başkanlık makamını Namık Kemal İlkokulu ve Mehmet Akif Ersoy İlkokulu öğrencileri Zeynep Eylül Gündoğan ve Belinay Özçelik’e bıraktı.İlk olarak Namık Kemal İlkokulu öğrencisi Zeynep Eylül Gündoğan, okul müdürü ve öğretmeni ile birlikte Başkan Kadir Albayrak’ı ziyaret etti.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla başkanlık makamını Namık Kemal İlkokulu ve Mehmet Akif Ersoy İlkokulu öğrencileri Zeynep Eylül Gündoğan ve Belinay Özçelik’e bıraktı.
İlk olarak Namık Kemal İlkokulu öğrencisi Zeynep Eylül Gündoğan, okul müdürü ve öğretmeni ile birlikte Başkan Kadir Albayrak’ı ziyaret etti. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Başkan Albayrak, başkanlık koltuğunu Zeynep Eylül Gündoğan’a bıraktı. Bir günlüğüne Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı olmanın mutluluğunu yaşayan minik Zeynep, daha fazla yeşil alan ve parklar yapılmasını istedi.
Minik Zeynep’in ardından okul müdürü ve öğretmeni ile birlikte Başkan Albayrak’ı ziyaret eden Mehmet Akif Ersoy İlkokulu öğrencisi Belinay Özçelik de başkanlık koltuğuna oturdu. Minik Belinay, engelli vatandaşlara yönelik parkların olmasını istedi.
Çocukların geleceğimizin teminatı olduğunu belirten Başkan Albayrak, “Ülkemizin çağdaş uygarlık seviyesinin üzerine ulaşmasını isteyen önderimiz Atatürk, en büyük eseri olan Türkiye Cumhuriyeti’ni, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın omuzlarında yükseleceğine inanmış ve ulusal egemenliğe kavuştuğumuz kutlu günü çocuklara armağan etmiştir. Cumhuriyet nesilleri olarak bize düşen en büyük görev, Atatürk’ün mirası olan güzel vatanımıza ve Cumhuriyetimize sahip çıkmak ve Ata’mızın ideallerini gerçekleştirecek, vatan ve millet sevgisiyle dolu yeni bir neslin yetişmesi için var gücümüzle çalışmaktır. Tüm dünya çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyorum” şeklinde konuştu.
Ziyaretin ardından Başkan Kadir Albayrak, minik öğrencilere hediyeler takdim etti.

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