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Büyükşehir’in projeleri Konya kent 2018’de tanıtıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.04.2018 17:21 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’yı Uluslararası platformlarda tanıtmaya devam eden Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Bu yıl 14’sü düzenlenen Konya Kent 2018 Yerel Yönetim İhtiyaçları Fuarına katılım göstererek gelen konuklara belediyecilik anlamında yapılan projeleri tanıttı.Konya Tüyap Uluslararası Fuar Merkezinde, birçok yerli yabancı Belediye ve özel firmaların katılım gösterdiği Konya Kent 2018’de stant açan Büyükşehir Belediyesi, belediyecilik ve turizm alanında yapmış olduğu dev projeleri tanıtarak ziyaretçileri Şanlıurfa’ya davet etti.

Büyükşehir’in projeleri Konya kent 2018’de tanıtıldı

Şanlıurfa’yı Uluslararası platformlarda tanıtmaya devam eden Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Bu yıl 14’sü düzenlenen Konya Kent 2018 Yerel Yönetim İhtiyaçları Fuarına katılım göstererek gelen konuklara belediyecilik anlamında yapılan projeleri tanıttı.
Konya Tüyap Uluslararası Fuar Merkezinde, birçok yerli yabancı Belediye ve özel firmaların katılım gösterdiği Konya Kent 2018’de stant açan Büyükşehir Belediyesi, belediyecilik ve turizm alanında yapmış olduğu dev projeleri tanıtarak ziyaretçileri Şanlıurfa’ya davet etti. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi’nin başlatmış olduğu hizmet atağında Şanlıurfa’da yapılan ve yapılacak olan dev projelerin tanıtımı yapılırken bir yandan da Şanlıurfa’nın kültürü, tarihi ve zenginlikleri anlatıldı. 4 gün kapılarını ziyaretçilere açacak olan Fuar’a Büyükşehir Belediyesini temsilen Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı yetkilileri katılarak, Şanlıurfa GAP Vadisi, Tenis Oyun Dünyası, 11 Nisan Külliyesi, Çocuk Oyun Dünyası, Çanakkale ve 11 Nisan Müzesi, Peygamberler Tarihi Panaroma Müzesi, Çöpten Elektrik Üretim Tesisi, Şanlıurfa Atık Su Arıtma Tesisi, Barutçu Hanı, Kızılkoyun, Siverek Kültür Merkezi, GAP SUKAY, Katık Atık Tesisi ve Trambüs projelerinin tanıtımı yaptı.

Büyükşehir’in projeleri Konya kent 2018’de tanıtıldı

Büyükşehir’in projeleri Konya kent 2018’de tanıtıldı

Büyükşehir’in projeleri Konya kent 2018’de tanıtıldı

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