Büyükşehir’in tahsis ettiği Konya STK Platformu yeni hizmet binası açıldı

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Konya Sivil Kuruluşları (STK) Platformuna tahsis edilen bina düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Konya Sivil Toplum Kuruluşları Platformu’nun yeni hizmet binası, düzenlenen bir törenle hizmete açıldı. Konya Valisi Yakup Canbolat, Konya’nın hayırlı hizmetler üreten, hayra hizmet eden ve hayır yapmayı seven bir toplum olduğunu belirtirken, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, sivil toplum kuruluşlarına tahsis ettikleri binalar ile bir sivil toplum kuruluşları mahalleleri oluşturduklarını söyledi.

“Konya hayırlı hizmet üreten hayır yapmayı seven bir toplum”

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Kılıçarslan Şehir Meydanına kazandırılan ve Konya STK Platformu’na tahsis edilen binanın açılışı öncesinde konuşan Konya Valisi Yakup Canbolat, Konya’nın hayırlı hizmetler üreten hayra hizmet eden ve hayır yapmayı seven bir toplum olduğunun altını çizerek, “Konya’daki sivil toplum anlayışının Türkiye için de Konya için de önemli olduğunu düşünüyoruz. Bunların çatı kuruluşu olan Sivil Toplum Platformu’na, Büyükşehir Belediyemiz tarafından böyle bir hizmet mekanının sunulmasının da önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu hizmete vesile olan Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Sivil Toplum Platformumuza da hayırlı hizmetlere vesile olmasını diliyorum” dedi.