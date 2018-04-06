Büyükşehir’in tahsis ettiği Konya STK Platformu yeni hizmet binası açıldı

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Konya Sivil Kuruluşları (STK) Platformuna tahsis edilen bina düzenlenen törenle hizmete açıldı.
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Platformu’nun yeni hizmet binası, düzenlenen bir törenle hizmete açıldı. Konya Valisi Yakup Canbolat, Konya’nın hayırlı hizmetler üreten, hayra hizmet eden ve hayır yapmayı seven bir toplum olduğunu belirtirken, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, sivil toplum kuruluşlarına tahsis ettikleri binalar ile bir sivil toplum kuruluşları mahalleleri oluşturduklarını söyledi.
“Konya hayırlı hizmet üreten hayır yapmayı seven bir toplum”
Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Kılıçarslan Şehir Meydanına kazandırılan ve Konya STK Platformu’na tahsis edilen binanın açılışı öncesinde konuşan Konya Valisi Yakup Canbolat, Konya’nın hayırlı hizmetler üreten hayra hizmet eden ve hayır yapmayı seven bir toplum olduğunun altını çizerek, “Konya’daki sivil toplum anlayışının Türkiye için de Konya için de önemli olduğunu düşünüyoruz. Bunların çatı kuruluşu olan Sivil Toplum Platformu’na, Büyükşehir Belediyemiz tarafından böyle bir hizmet mekanının sunulmasının da önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu hizmete vesile olan Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Sivil Toplum Platformumuza da hayırlı hizmetlere vesile olmasını diliyorum” dedi.
“Sivil toplum kuruluşları mahalleleri oluşturduk”
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, Konya belediyelerinin en geniş manada sivil toplum kuruluşu olduğunun farkında olarak çalıştıklarını ve Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde Sivil Toplum Kuruluşları Şube Müdürlüğü oluşturduklarını hatırlattı. Belediye olarak ortak hizmet protokolü ile 44 sivil toplum kuruluşuna destek olduklarını kaydeden Başkan Akyürek, “44 kuruluşumuzun binasını temin ettik ve faaliyetlerine katkı yapmaya çalıştık. 2004 yılında görev aldığımızda bir bina yaparak aynı binada sivil toplum kuruluşlarımızın ofislerinin olması gerektiğini düşünmüştük. Fakat sonra bunun sivil toplum mantığına uygun olmadığını görünce şimdi daha farklı bir çalışma ile sivil toplum kuruluşları mahalleleri oluşturmuş olduk. Burada oluşturulan yapı ve istasyon civarındaki tarihi tescilli evlerde oluşturmakta olduğumuz yapı, daha güzel bir hizmetin altyapısını oluşturdu. Burası çok anlamlı bir yer. Sivil toplum kuruluşlarımıza ve vakıflarımıza çok yakıştı burası. Burası Selçuklu’nun yönetim merkezi. Selçuklu ecdadımızın atının nal izi olan halka hitaplarının bulunduğu alanlar. Bu mana yeniden canlandırılıyor” ifadelerini kullandı.
Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya’nın her alanda öne çıktığını ancak sivil toplum kuruluşlarının sayısı, koordinasyonu ve organize olma kabiliyeti açısından çok önde olduğunu dile getirdi.
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Platformu İcra Heyeti Başkanı Muhsin Görgülügil ise, teşkilatlarıyla birlikte bölgenin sivil toplum havzası olması için gayret gösteren Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek’e teşekkür etti.
Konuşmaların ardından Konya Sivil Toplum Kuruluşları Platformu’nun yeni hizmet binası, dualarla hizmete açıldı.
Açılış programına AK Parti Konya Milletvekili Muhammet Uğur Kaleli, Konya Sanayi Odası Başkanı Memiş Kütükcü, Memur-Sen Konya İl Temsilcisi Nazif Karlıer, AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Mustafa Hakan Özer, AK Parti Karatay İlçe Başkanı Mehmet Genç, STK’ların başkan ve temsilcileri ile davetliler katıldı.
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